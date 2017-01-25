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В Гусевском районе за десять лет производство мяса выросло более чем в полтора раза

25 январь 2017, 12:59
В Гусевском районе за десять лет производство мяса выросло более чем в полтора раза
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В Калининградской области за последние годы значительно увеличилось производство скота и птицы в живом весе на убой. Об этом сообщается на сайте «KaliningradToday».

Лидером в производстве этого вида продукции является областной центр, в Калининграде за 10 лет — с 2005 по 2015 годы — показатели выросли в полтора раза. Если в 2010 году это было 16884 тонны, то в 2015 году — уже 25307 тонн.

Правдинскому району за отчетный период удалось удвоить объемы производства — с 8771 до 19347 тонн в год. В других муниципалитетах не так сильно, но тоже наблюдается рост.

Значительно увеличились объемы производства за 10 лет в Гусеве — с 5221 до 8828 тонн, в Зеленоградском районе — с 3070 до 4550 тонн, в Нестеровском районе — с 1590 до 2389 тон. Однако имеются и те, где производство претерпело упадок: в Гвардейске производство сократилось с 712 до 560 тонн, в Озерске — с 954 до 642, в Краснознаменском — с 1161 до 776, в Багратионовском — с 1504 до 1162, в Неманском районе — с 1144 до 588 тонн. Соответствующие данные приводит Калининградстат.
Теги: сельское хозяйство
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# 1 Сервис
  • Сегодня, 13:50
  • Гости
Такое мясо кушайте сами,химии напичкали и радуются,при жарке одна пена,не вкуса ни запаха,ещё и цену подняли на него за что? Собака нос воротит
ЦитироватьОтветить2
# 2 Тупой и еще тупее
  • Сегодня, 15:28
  • Гости
Цитата: Сервис
Такое мясо кушайте сами,химии напичкали и радуются,при жарке одна пена,не вкуса ни запаха,ещё и цену подняли на него за что? Собака нос воротит

Да ладно тебе ныть. Вот в Китае в былые времена свиней человеческим гавном кормили, а потом это мясо уплетали за обе щеки. А ты химия говоришь.
ЦитироватьОтветить1
# 3 Тупой ты тупой и ещё тупее
  • Сегодня, 15:32
  • Гости
Цитата: Тупой и еще тупее
Цитата: Сервис
Такое мясо кушайте сами,химии напичкали и радуются,при жарке одна пена,не вкуса ни запаха,ещё и цену подняли на него за что? Собака нос воротит

Да ладно тебе ныть. Вот в Китае в былые времена свиней человеческим гавном кормили, а потом это мясо уплетали за обе щеки. А ты химия говоришь.

Ты вообще не понимаешь что такое химия, а что такое гавно. Где ты слышал чтобы людей говном травили. Ты реально тупой.
ЦитироватьОтветить1
# 4 Андрей
  • Сегодня, 15:36
  • Гости
Цитата: Сервис
Такое мясо кушайте сами,химии напичкали и радуются,при жарке одна пена,не вкуса ни запаха,ещё и цену подняли на него за что? Собака нос воротит

Да просто уроды травят людей, а потом откуда рак взялся. Суки. В Гусеве про кубановку все знают, так они в Калининграде этим говном торгуют.
ЦитироватьОтветить1

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