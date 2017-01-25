В Гусевском районе за десять лет производство мяса выросло более чем в полтора раза
25 январь 2017, 12:59
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В Калининградской области за последние годы значительно увеличилось производство скота и птицы в живом весе на убой. Об этом сообщается на сайте «KaliningradToday».Теги: сельское хозяйство
Лидером в производстве этого вида продукции является областной центр, в Калининграде за 10 лет — с 2005 по 2015 годы — показатели выросли в полтора раза. Если в 2010 году это было 16884 тонны, то в 2015 году — уже 25307 тонн.
Правдинскому району за отчетный период удалось удвоить объемы производства — с 8771 до 19347 тонн в год. В других муниципалитетах не так сильно, но тоже наблюдается рост.
Значительно увеличились объемы производства за 10 лет в Гусеве — с 5221 до 8828 тонн, в Зеленоградском районе — с 3070 до 4550 тонн, в Нестеровском районе — с 1590 до 2389 тон. Однако имеются и те, где производство претерпело упадок: в Гвардейске производство сократилось с 712 до 560 тонн, в Озерске — с 954 до 642, в Краснознаменском — с 1161 до 776, в Багратионовском — с 1504 до 1162, в Неманском районе — с 1144 до 588 тонн. Соответствующие данные приводит Калининградстат.
Лидером в производстве этого вида продукции является областной центр, в Калининграде за 10 лет — с 2005 по 2015 годы — показатели выросли в полтора раза. Если в 2010 году это было 16884 тонны, то в 2015 году — уже 25307 тонн.
Правдинскому району за отчетный период удалось удвоить объемы производства — с 8771 до 19347 тонн в год. В других муниципалитетах не так сильно, но тоже наблюдается рост.
Значительно увеличились объемы производства за 10 лет в Гусеве — с 5221 до 8828 тонн, в Зеленоградском районе — с 3070 до 4550 тонн, в Нестеровском районе — с 1590 до 2389 тон. Однако имеются и те, где производство претерпело упадок: в Гвардейске производство сократилось с 712 до 560 тонн, в Озерске — с 954 до 642, в Краснознаменском — с 1161 до 776, в Багратионовском — с 1504 до 1162, в Неманском районе — с 1144 до 588 тонн. Соответствующие данные приводит Калининградстат.
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