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Крупные аграрии области встретились со студентами Гусевского колледжа в «День карьеры»

27 январь 2017, 20:48
Крупные аграрии области встретились со студентами Гусевского колледжа в «День карьеры»
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Продовольственная безопасность страны зависит от внедрения новых технологий и подготовки собственных кадров для работы на селе. Предприятия аграрного сектора области испытывают острый дефицит квалифицированных специалистов. Крупнейшие компании сельскохозяйственного сектора региона встретились со студентами агропромышленного колледжа на «Дне карьеры» в Гусеве. О том, как найти свой путь в жизни, расскажет корреспондент «ГТРК «Калининград» Виталий Хвалей.

Виталий Хвалей корреспондент
— На примере современного агрохолдинга можно понять, как быстро молодые специалисты получают бесценный опыт и делают карьеру в сельском хозяйстве.

На встрече с будущими работодателями студенты агропромышленного колледжа задают множество вопросов, связанных с решением бытовых вопросов и перспективами профессионального роста. Наибольший интерес аудитории прикован к специалистам «ДолговГрупп». Выпускник агропромышленного колледжа Алексей Мелькович за 8 лет работы в агрохолдинге прошёл путь от механизатора до главного агронома. Добиться карьерного роста помогли: трудолюбие и пытливый ум. Юлия Козлова приехала из Москвы в Калининградскую область, чтобы работать именно в «ДоговГрупп».

Юлия Козлова, зоотехник по кормам ООО «Молочная Фабрика»:
— Закончив Тимирязевскую академию, я хотела работать непосредственно на производстве, я работаю здесь 14 лет. Меня устраивают условия и возможность постоянно повышать квалификацию, получать новые знания и применять на практике и получать результат это самое главное.

Герман Курыжов из Немана в этом году получит диплом ветеринара. Владислав Богданов из Гусева идёт по стопам дедушки тракториста. 70% учебного плана – это практические занятия непосредственно на базе сельхозпредприятий региона.

Антон Кошелев, студент агропромышленного колледжа:
— Хочется связать судьбу с агрохолдингом Долгова. Вижу перспективу в этом большую и знаю, что зарплата будет достойная.

Социальный пакет, иногородним предоставляется жильё. Программы по повышению квалификации с участием лучших зарубежных специалистов открывают широкие перспективы профессионального роста.

Оксана Сорокина, руководитель службы персонала Агрохолдинга «Долгов групп»:
— Предприятия агрохолдинга постоянно увеличивают объёмы выпускаемой сельхозпродукции, в связи с чем, мы остро нуждаемся в высококвалифицированных кадрах. Поэтому мы плотно сотрудничаем с агропромышленным колледжем и надеемся, что их лучшие выпускники обязательно выберут наши предприятия.

Сегодня на предприятиях агрохолдинга работает около 2 тысяч человек. Высококачественная молочная и мясная продукция от «ДолговГрупп» — одна из визитных карточек «Янтарного края».

Виталий Хвалей
Теги: агропромышленный колледж студенты
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Регистрация: 27.01.2017   Всего 1 комментарийЦитироватьОтветить0

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