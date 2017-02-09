Городская администрация информирует о проведении торгов по продаже и аренды земельных участков

9 февраль 2017, 14:08

Администрация МО «Гусевский городской округ» (организатор аукциона) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, согласно перечисленных ниже лотов. Основание проведения аукциона – постановления администрации МО «Гусевский городской округ» от 09.02.2016г.– предмет аукциона - продажа земельного участка неразграниченной государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 39:04:380002:85, площадью 70493 кв.м, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование (сельскохозяйственные угодья). Адрес: Калининградская область, Гусевский район, вблизи пос. Кубановка. На участке имеется обременение: часть участка с учетным номером 1 площадью 4484 кв.м - охранная зона электросетевого хозяйства. Начальная цена земельного участка составляет 109 000 (сто девять тысяч) рублей. Сумма задатка – 20 % от начальной цены и составляет 21 800 (двадцать одна тысяча восемьсот) рублей.- предмет аукциона - продажа земельного участка неразграниченной государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 39:04:380002:86, площадью 124194 кв.м, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование (сельскохозяйственные угодья). Адрес: Калининградская область, Гусевский район, вблизи пос. Кубановка. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена земельного участка составляет 218 000 (двести восемнадцать тысяч) рублей. Сумма задатка – 20 % от начальной цены и составляет 43 600 (сорок три тысячи шестьсот) рублей.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:320006:165, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Фурманово, пер. Художественный, 5. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:320006:167, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Фурманово, пер. Художественный, 7. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:320006:166, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Фурманово, пер. Художественный, 8. На участке имеется обременение: часть участка с учетным номером части 1 площадью 51 кв.м – охранная зона кабеля связи. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:320006:168, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Фурманово, пер. Художественный, 9. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:320006:169, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Фурманово, пер. Художественный, 11. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка неразграниченной государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:020004:137, площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Поддубы, ул. Молодежная, 17. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 12 800 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 2 560 (две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка неразграниченной государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:020004:139, площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Поддубы, ул. Молодежная, 18. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 12 800 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 2 560 (две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка неразграниченной государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:020004:138, площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Поддубы, ул. Молодежная, 19. На участке имеется обременение: часть участка с учетным номером части 1 площадью 3 кв.м – охранная зона электросетевого хозяйства. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 12 800 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 2 560 (две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.Для лотов №№ 3-10: предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства – одноквартирный жилой дом, максимальная высота здания (до конька крыши) 15 м.С документами, характеризующими земельные участки необходимо ознакомиться в рабочее время в каб. № 113 отдела земельных ресурсов управления по земельным ресурсам и муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, тел. 8 (401-43) 3-60-67). Осмотр земельных участков производится заявителями самостоятельно.Срок приема заявок: с 9.00 час. по 18.00 час. (с 13.00 до 14.00-обеденный перерыв), с 9 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года (включительно) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Заявки принимаются в кабинете № 113 отдела земельных ресурсов управления по земельным ресурсам и муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, тел. 8 (401-43) 3-60-67).Задаток должен поступить до 13 марта 2017 года.Дата определения заявителей участниками аукциона – 15.00 час. 13 марта 2017 года в кабинете № 113 администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 8). Задаток должен поступить до этой даты.Аукцион будет проводиться 14 марта 2017 года в 15.00 часов в актовом зале администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых,8).