Городская администрация информирует о продаже нежилых помещений в Гусевском районе

9 февраль 2017, 16:30

Администрация МО «Гусевский городской округ» (организатор аукциона) сообщает о проведении открытого аукциона по продаже нежилых помещений.Нежилое помещение, площадью 44,4 кв.м., кадастровый номер 39:04:190002:54, расположенное по адресу: Калининградская область, Гусевский район, пос. Междуречье, ул. Центральная, дом №7а, пом. А/3. Начальная цена приватизируемого имущества: 70600 (семьдесят тысяч шестьсот) руб. (без учета НДС). Задаток: 14120 (четырнадцать тысяч сто двадцать) руб..Нежилое помещение с КН: 39:04:310002:56, общей площадью 41,3 кв.м., расположенное по адресу: Калининградская область, Гусевский район,пос. Таманское, дом 11,помещение 4. Начальная цена приватизируемого имущества: 89200 (восемьдесят девять тысяч двести) руб. (без учета НДС). Задаток: 17840 (семнадцать тысяч восемьсот сорок) руб..Нежилое помещение с КН: 39:04:310002:56, общей площадью 41,3 кв.м., расположенное по адресу: Калининградская область, Гусевский район,пос. Таманское, дом 11,помещение 4. Начальная цена приватизируемого имущества: 89200 (восемьдесят девять тысяч двести) руб. (без учета НДС). Задаток: 17840 (семнадцать тысяч восемьсот сорок) руб..Нежилое помещение с КН: 39:04:320008:146, общей площадью 36,5 кв.м., расположенное по адресу: Калининградская область, Гусевский район, пос. Фурманово ул. Жукова, дом 30. Начальная цена приватизируемого имущества: 105500 (сто пять тысяч пятьсот) руб. (без учета НДС). Задаток: 21100 (двадцать одна тысяча сто) руб..Нежилое помещение с КН: 39:04:010119:383, общей площадью 34,8 кв.м., расположенное по адресу: Калининградская область, город Гусев, ул. Вокзальная, дом 3, помещение 3. Начальная цена приватизируемого имущества: 298200 (двести девяносто восемь тысяч двести) руб. (без учета НДС). Задаток: 59640 (пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок) руб..Нежилое помещение с КН 39:04:010119:384, площадью 34,5 кв.м., расположенное по адресу: Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, ул. Вокзальная, дом 3, помещение 4. Начальная цена приватизируемого имущества: 294700 (двести девяносто четыре тысячи семьсот) руб. (без учета НДС). Задаток: 58940 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) руб..Нежилое помещение с КН: 39:04:010119:382, общей площадью 16,5 кв.м., расположенное по адресу: Калининградская область, город Гусев, ул. Вокзальная, дом 3, помещение 3. Начальная цена приватизируемого имущества: 170100 (сто семьдесят тысяч сто) руб. (без учета НДС). Задаток: 34020 (тридцать четыре тысячи двадцать) руб..