В Гусевском городском округе более 2000 должников по транспортному налогу

10 февраль 2017, 16:36

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Уважаемы жители округа, индивидуальные предприниматели и руководители организаций!



Приказом Министерства финансов Калининградской области от 31 января 2017 года №45 утверждена методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в части снижения задолженности по налогам и сборам.



Методика предполагает дополнительное стимулирование муниципалитетов путем предоставления финансовой помощи в виде дотаций в местный бюджет, при условии снижения задолженности по транспортному налогу не менее, чем на 30 % по итогам каждого квартала. Размер дотации рассчитывается в пропорциональной зависимости от процента снижения задолженности.



Также, в случае снижения задолженности по итогам 9 месяцев 2017 года на 30% суммарно по всем муниципалитетам будет рассмотрена инициатива о зачислении в муниципальные бюджеты 20% поступлений от транспортного налога.



Таким образом, выполнив установленные условия, доходная часть бюджета Гусевского округа получит существенное дополнительное финансирование.



По информации налоговой инспекции на 01 февраля 2017 года в списке должников по транспортному налогу по Гусесвкому городскому округу значится более 2000 должников (это только с суммой задолженности более 1000 руб.). Общая сумма задолженности составляет 36,4 млн. руб.



Администрация МО «Гусевский городской округ» обращается с призывом к жителям округа, а также к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проявить сознательность и погасить имеющуюся задолженность по транспортному налогу.



Для получения информации о наличии задолженности, ее размере, и квитанции на оплату налога следует обращаться в территориальный отдел налоговой инспекции по адресу г. Гусев, пр. Ленина, 29, кабинет № 10 (пн - пт: 10.00-13.00; 14.00-16.00 час.), тел. 8(401-43) 3-03-85.



За консультацией по вопросам погашения задолженности также можно обращаться в администрацию МО «Гусевский городской округ», каб. №212, тел. 8(401-43) 3-60-65.

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