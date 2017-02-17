В Гусевском городском округе проходит акция «Заплатили налог – осуществили детскую мечту»
17 февраль 2017, 12:41
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По поручению временно исполняющего обязанности губернатора области Антона Алиханова региональное министерство финансов разработало и утвердило методику оценки, предусматривающую стимулирование муниципальных образований за эффективную работу по ликвидации задолженности по налогам и сборам в бюджет.Теги: налоги Админстрация Гусевского района
Как сообщили в минфине, документ предусматривает анализ изменения задолженности по транспортному налогу в разрезе муниципальных образований и поощрение в виде финансовой помощи (дотации) тех муниципалитетов, которые достигнут установленных показателей по итогам квартала.
Для получения финансовой помощи необходимо соблюдение трех условий: снижение задолженности по транспортному налогу, сокращение задолженности крупных должников и отсутствие задолженности по налогам и сборам у администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений. Чем лучше муниципалитет выполнит указанные критерии, тем больше средств получит из областного бюджета.
Стоит отметить, что при оценке работы по погашению задолженности по транспортному налогу не будет учитываться списанная налоговым органом безнадежная ко взысканию задолженности.
Система поощрений, разработанная минфином, направлена не только на снижение общей задолженности по транспортному налогу, уровень которой на начало 2017 года составил 1,9 млрд рублей, но и на снижение долговой нагрузки муниципалитетов и предоставление дополнительной финансовой помощи стимулирующего характера, которая позволит решить социально значимые проблемы районов и городских округов.
Ознакомиться с методикой можно на сайте министерства финансов Калининградской области, в разделе «Нормативная база».
На уходящей неделе в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось совещание под председательством главы администрации Евгения Михайлова. Собравшиеся обсудили идеи, которые смогут сплотить жителей округа и позволят муниципалитету уменьшить задолженность по транспортному налогу.
По словам начальника управления экономического и перспективного развития Александра Моисеенко, по данным, предоставленным налоговой службой, общий долг как физических, так и юридических лиц, имеющих автотранспорт, составляет более 35 миллионов рублей.
«Сотрудники управления «в ручном режиме» уже начали оповещение граждан и столкнулись с проблемой, что некоторые из указанных налоговой службой должников – не имеют задолженности, - говорит Александр Моисеенко. - Жители округа уже предоставляют нам справки и копии квитанций по оплате транспортного налога. По всей видимости, это сбой в программе налоговой службы».
Несмотря на это, работа по стимулированию граждан будет продолжена и в скором времени гусевские автовладельцы, которые не оплачивали транспортный налог, получат уведомление с просьбой погасить долг.
«В извещении будет указана не только сумма долга, но и вся контактная информация: адрес и телефон, куда сможет обратиться гражданин в случае, если он оплатил транспортный налог, но получил извещение об имеющейся задолженности», - говорит начальник управления.
Чтобы не дожидаться получения извещения о долге, каждый автовладелец может проверить наличие задолженности в «Личном кабинете» на сайте «Федеральной налоговой службы».
Как мы уже отмечали, в случае, если муниципалитет выполнит требование министерства финансов Правительства Калининградской области и снизит (погасит) задолженность по транспортному и иным налогам, то в бюджет муниципалитета поступит дотация, которая будет направлена на развитие городской инфраструктуры.
На совещании собравшиеся также обсудили, куда будет возможно направить полученные средства из областного бюджета. По мнению заместителя главы администрации Людмилы Томиной необходимо продолжить развивать детскую игровую зону на территории физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова. В частности, зам.главы предложила установить игровой комплекс «Космос», который станет еще одним излюбленным местом для гусевских ребятишек и их родителей.
«Многие дети мечтают стать космонавтами, равно как их родители и старшие братья в детстве, поэтому мы попросим их родителей помочь в осуществлении мечты», - говорит Людмила Томина.
Идея развития игровой зоны на ФОКе нашла одобрение среди всех участников совещания. Таким образом, в Гусевском городском округе стартовала акция «Заплатили налог – осуществили детскую мечту». Обращаем внимание всех автовладельцев на необходимость погашения имеющейся задолженности и вовремя оплачивать транспортный налог. Давайте сделаем детям подарок.
Как сообщили в минфине, документ предусматривает анализ изменения задолженности по транспортному налогу в разрезе муниципальных образований и поощрение в виде финансовой помощи (дотации) тех муниципалитетов, которые достигнут установленных показателей по итогам квартала.
Для получения финансовой помощи необходимо соблюдение трех условий: снижение задолженности по транспортному налогу, сокращение задолженности крупных должников и отсутствие задолженности по налогам и сборам у администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений. Чем лучше муниципалитет выполнит указанные критерии, тем больше средств получит из областного бюджета.
Стоит отметить, что при оценке работы по погашению задолженности по транспортному налогу не будет учитываться списанная налоговым органом безнадежная ко взысканию задолженности.
Система поощрений, разработанная минфином, направлена не только на снижение общей задолженности по транспортному налогу, уровень которой на начало 2017 года составил 1,9 млрд рублей, но и на снижение долговой нагрузки муниципалитетов и предоставление дополнительной финансовой помощи стимулирующего характера, которая позволит решить социально значимые проблемы районов и городских округов.
Ознакомиться с методикой можно на сайте министерства финансов Калининградской области, в разделе «Нормативная база».
На уходящей неделе в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось совещание под председательством главы администрации Евгения Михайлова. Собравшиеся обсудили идеи, которые смогут сплотить жителей округа и позволят муниципалитету уменьшить задолженность по транспортному налогу.
По словам начальника управления экономического и перспективного развития Александра Моисеенко, по данным, предоставленным налоговой службой, общий долг как физических, так и юридических лиц, имеющих автотранспорт, составляет более 35 миллионов рублей.
«Сотрудники управления «в ручном режиме» уже начали оповещение граждан и столкнулись с проблемой, что некоторые из указанных налоговой службой должников – не имеют задолженности, - говорит Александр Моисеенко. - Жители округа уже предоставляют нам справки и копии квитанций по оплате транспортного налога. По всей видимости, это сбой в программе налоговой службы».
Несмотря на это, работа по стимулированию граждан будет продолжена и в скором времени гусевские автовладельцы, которые не оплачивали транспортный налог, получат уведомление с просьбой погасить долг.
«В извещении будет указана не только сумма долга, но и вся контактная информация: адрес и телефон, куда сможет обратиться гражданин в случае, если он оплатил транспортный налог, но получил извещение об имеющейся задолженности», - говорит начальник управления.
Чтобы не дожидаться получения извещения о долге, каждый автовладелец может проверить наличие задолженности в «Личном кабинете» на сайте «Федеральной налоговой службы».
Как мы уже отмечали, в случае, если муниципалитет выполнит требование министерства финансов Правительства Калининградской области и снизит (погасит) задолженность по транспортному и иным налогам, то в бюджет муниципалитета поступит дотация, которая будет направлена на развитие городской инфраструктуры.
На совещании собравшиеся также обсудили, куда будет возможно направить полученные средства из областного бюджета. По мнению заместителя главы администрации Людмилы Томиной необходимо продолжить развивать детскую игровую зону на территории физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова. В частности, зам.главы предложила установить игровой комплекс «Космос», который станет еще одним излюбленным местом для гусевских ребятишек и их родителей.
«Многие дети мечтают стать космонавтами, равно как их родители и старшие братья в детстве, поэтому мы попросим их родителей помочь в осуществлении мечты», - говорит Людмила Томина.
Идея развития игровой зоны на ФОКе нашла одобрение среди всех участников совещания. Таким образом, в Гусевском городском округе стартовала акция «Заплатили налог – осуществили детскую мечту». Обращаем внимание всех автовладельцев на необходимость погашения имеющейся задолженности и вовремя оплачивать транспортный налог. Давайте сделаем детям подарок.
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