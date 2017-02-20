GS Nanotech признан лучшим инновационным предприятием по версии бизнес-премии «Янтарный Меркурий»

20 февраль 2017, 12:47

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Центр разработки и производства микроэлектронной продукции GS Nanotech (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской области) стал победителем ежегодной бизнес-премии «Янтарный Меркурий» в номинации «Лучшее инновационное предприятие». Торжественная церемония награждения состоялась 17 февраля 2017 года в Калининграде. Организатор премии — Калининградская торгово-промышленная палата.



Частный научно-производственный центр в области микроэлектроники GS Nanotech впервые принимал участие в региональной бизнес-премии «Янтарный Меркурий». Высокотехнологичный центр был отмечен членами жюри как лучшее инновационное предприятие в Калининградской области. В состав экспертного совета премии вошли члены правления Калининградской торгово-промышленной палаты, представители ассоциаций и союзов регионального бизнеса. 18 победителей конкурса получили дипломы и статуэтки «Бог торговли», а также возможность представлять Калининградскую область на общероссийском конкурсе в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в Москве.



GS Nanotech — одно из ведущих в Европе предприятий по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции. Это единственная в России компания, занимающаяся массовым корпусированием микросхем для рынка потребительской электроники. GS Nanotech располагает собственным R&D-центром, который в сотрудничестве с ведущими вузами и научными центрами России и Европы проводит анализ новых полупроводниковых материалов, проектирует многокристальные модули, «системы-в-корпусе» и электронные устройства. Деятельность предприятия не раз заслуживала высокую оценку экспертного жюри авторитетных конкурсов: в 2015 году микропроцессор GS Nanotech SiP Amber S2 был отмечен премией CNews Awards в номинации «Российские технологии», в 2016 году предприятие было признано самым амбициозным проектом по версии премии «Живая электроника России».



«Получение награды “Янтарный Меркурий” — большая честь для нас: премия проводится Калининградской торгово-промышленной палатой, крупнейшим объединением бизнеса в регионе, активно содействующим развитию региональной экономики и благоприятной бизнес-среды в области. Звание победителя в номинации “Лучшее инновационное предприятие” в очередной раз доказывает, что GS Nanotech движется в правильном направлении по пути развития российских технологий и создания новых продуктов в области микроэлектроники, что в том числе способствует промышленному, инновационному и социальному развитию региона. Я поздравляю коллег с заслуженной победой и благодарю за плодотворную работу, результаты которой по достоинству оценены экспертным жюри “Янтарного Меркурия”», — поделился генеральный директор GS Nanotech Евгений Масленников.



«Янтарный Меркурий» — региональный этап федерального конкурса на соискание Национальной премии в области бизнеса «Золотой Меркурий». Конкурс учрежден в 2002 году Торгово-промышленной палатой РФ при содействии Министерства экономического развития РФ и Министерства регионального развития РФ. Премия предлагает равные условия для всех конкурсантов, участие на безвозмездной основе и прозрачность процесса определения победителей. Главная цель мероприятия — поощрение и продвижение наиболее успешных представителей бизнеса Калининградской области. В этом году были объявлены победители в двенадцати номинациях. Среди других обладателей «Янтарного Меркурия» — ООО «Фишеринг сервис» («Лучшее предприятие-экспортер»), ООО «Вичюнай-Русь» («Лучшее предприятие в сфере импортозамещения»), ООО «Гусевмолоко» («Лучший региональный бренд»), АО «150 авиационный ремонтный завод» («Работодатель года»).

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