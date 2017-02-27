Городская администрация ищет подрядчика для устранения дефектов на братской могиле в пос. Ольховатка
27 февраль 2017, 14:40
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Администрация Гусевского городского округа ищет подрядчика для устранения дефектов на объекте «Братская могила советским воинам», расположенном по адресу: Калининградская область, Гусевский район, пос. Ольховатка, ул. Центральная. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.Теги: госзакупки аукцион ремонт памятник
Максимальная стоимость контракта оценивается в 1 200 578 рублей. Итоги конкурса будут подведены 6 марта.
Напомним, данный объект фигурировал в коррупционном скандале. В мае 2015 года по подозрению в получении взятки был задержан Кирилл Козлов. По версии следствия, он требовал 10%-ный «откат» от суммы контракта на реставрацию братской могилы. Стоимость реставрации объекта была оценена в 6,35 млн руб. Взятку в размере 335 тыс. руб. наличными он получил от представителя строительной компании, которая занималась реставрацией объекта.
5 мая 2016 года, Кирилл Козлов был приговорён Гурьевским районным судом к наказанию в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года. При этом государственное обвинение просило для гусевского чиновника 2,5 года колонии-поселения.
Максимальная стоимость контракта оценивается в 1 200 578 рублей. Итоги конкурса будут подведены 6 марта.
Напомним, данный объект фигурировал в коррупционном скандале. В мае 2015 года по подозрению в получении взятки был задержан Кирилл Козлов. По версии следствия, он требовал 10%-ный «откат» от суммы контракта на реставрацию братской могилы. Стоимость реставрации объекта была оценена в 6,35 млн руб. Взятку в размере 335 тыс. руб. наличными он получил от представителя строительной компании, которая занималась реставрацией объекта.
5 мая 2016 года, Кирилл Козлов был приговорён Гурьевским районным судом к наказанию в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года. При этом государственное обвинение просило для гусевского чиновника 2,5 года колонии-поселения.
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