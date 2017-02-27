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Городская администрация ищет подрядчика для устранения дефектов на братской могиле в пос. Ольховатка

27 февраль 2017, 14:40
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Администрация Гусевского городского округа ищет подрядчика для устранения дефектов на объекте «Братская могила советским воинам», расположенном по адресу: Калининградская область, Гусевский район, пос. Ольховатка, ул. Центральная. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта оценивается в 1 200 578 рублей. Итоги конкурса будут подведены 6 марта.

Напомним, данный объект фигурировал в коррупционном скандале. В мае 2015 года по подозрению в получении взятки был задержан Кирилл Козлов. По версии следствия, он требовал 10%-ный «откат» от суммы контракта на реставрацию братской могилы. Стоимость реставрации объекта была оценена в 6,35 млн руб. Взятку в размере 335 тыс. руб. наличными он получил от представителя строительной компании, которая занималась реставрацией объекта.

5 мая 2016 года, Кирилл Козлов был приговорён Гурьевским районным судом к наказанию в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года. При этом государственное обвинение просило для гусевского чиновника 2,5 года колонии-поселения.
Теги: госзакупки аукцион ремонт памятник
386 просмотров   |   11 комментариев
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# 1 наводчик
  • Сегодня, 14:43
  • Гости
Знаю где взять 300 000 рубчиков. У Кирюши Козлова.
ЦитироватьОтветить3
# 2 Светлана
  • Сегодня, 15:26
  • Гости
Читаю новости - и удивляюсь! Во всём - враньё! Очень неприятно было прочитать статью про итоговый спортивный вечер и узнать, что главу нашего города нагло дезинформируют! В выступлении Главы "мы уступили ближайшим соперникам ВСЕГО ДВА ОЧКА! (речь идёт об областной Спартакиаде 2016 года) хочу внести истинную цифру - разрыв с Черняховском составил 29 очков. Согласно итоговой таблице! (224 очка набрал Черняховск, 195 очков набрал Гусев). Я хочу действительно от всего сердца поздравить спортсменов города с победами, пожелать им дальнейших успехов и ЧЕСТНОСТИ!
ЦитироватьОтветить1
# 3 я
  • Сегодня, 15:29
  • Гости
А как Служба "Заказчика-Застройщика" принимала объект год назад? С недостатками? Или чуть денег не хватило?
ЦитироватьОтветить1
# 4 Василий
  • Сегодня, 16:12
  • Гости
а памятник возле спартака какой слепой деятель принимал--наощупь??
ЦитироватьОтветить0
# 5 Сергей
  • Сегодня, 16:20
  • Гости
Готов за 1 200 578 рублей побелить. А остальные деньги "распилить".
ЦитироватьОтветить0
# 6 не нае...шь - не проживёшь
  • Сегодня, 16:32
  • Гости
Цитата: Светлана
Читаю новости - и удивляюсь! Во всём - враньё! Очень неприятно было прочитать статью про итоговый спортивный вечер и узнать, что главу нашего города нагло дезинформируют! В выступлении Главы "мы уступили ближайшим соперникам ВСЕГО ДВА ОЧКА! (речь идёт об областной Спартакиаде 2016 года) хочу внести истинную цифру - разрыв с Черняховском составил 29 очков. Согласно итоговой таблице! (224 очка набрал Черняховск, 195 очков набрал Гусев). Я хочу действительно от всего сердца поздравить спортсменов города с победами, пожелать им дальнейших успехов и ЧЕСТНОСТИ!


ОПАНЬКИ, НУ И КРАСАВЦЫ!ПРОКАТИЛИ ПО УШАМ МИХАЙЛОВА А ОН И СЛОПАЛ! ДЕЗА СРАБОТАЛА. УМЕЛЬЦЫ...
ЦитироватьОтветить0
# 7 Мираторг
  • Сегодня, 17:45
  • Посетители
Пока главный "дефект" сидит в красном доме, нет смысла заниматься памятниками. Чем больше в них вкладывают, тем шире морда у дефектного...
Регистрация: 3.02.2014   Всего 143 комментарияЦитироватьОтветить4
# 8 просто житель города Гусева
  • Сегодня, 19:40
  • Гости
А я лично о другом и наверное важном. Куда смотрит Глава администрации по своим кадрам? В советское время подчинённый. предоставляющий недостверную информацию для непосредственного руководителя тем более в гос.учреждении немедленно уволнялся. Если в современное время это допустимо и первое лицо района на это не реагирует, то это просто необъяснимо или наоборот всё предельно просто. Куда тогда катится весь мир??7Спасибо.
ЦитироватьОтветить1
# 9 перст
  • Сегодня, 20:45
  • Гости
Женя Женя,. у тебя же пример пожизненный в Колином лице, он за косяки в известную позу ставил, а уж про место рабочее даже не стоит говорить. Неужто даже прикормленные за лоха держат? Некрасиво складывается в твоём царстве.
ЦитироватьОтветить0
# 10 Букмекер
  • Сегодня, 20:47
  • Гости
Хочется заострить внимание прокуратуры, что все прожекты, которые реализовались в последние десятилетия администрацией в городе и районе, имеют аналогичный результат. Будь-то ремонт на Московской, ФОК, плотина, школа, памятники, мосты и всё прочее - везде требовались дополнительные траты на приведение в порядок начатого кем-то другим, а если в рифму, то чуточку своими, родными, до боли знакомыми. Не требуется дополнительных затрат, а наоборот, даже с приличной долей экономии сооружаются только объекты личного значения - гостиницы, дворцы, торговые центры. Народ в этом связь видит, а слуги народные нет!

Делаем ставки, что следующим шагом будет необходимость опять вложить денег в речку, а потом в ремонты новых мостов и тем временем появится очередной торговый центр, допустим, где-то в районе центробанка?!
ЦитироватьОтветить1
# 11 Гусевец
  • Сегодня, 21:42
  • Гости
Исправлять намного сложней. чем заново делать да и вдруг опять откаты потребуете. Ну а если серьезно то постыдились бы снова конкурс объявлять. как опозорились так и исправляйте сами! Наглость мерзкая !
ЦитироватьОтветить0

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