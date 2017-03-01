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Гусевская администрация не смогла доказать законность отклонения участников открытых конкурсов

1 март 2017, 19:45
Гусевская администрация не смогла доказать законность отклонения участников открытых конкурсов
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6 мая 2016 года Калининградским УФАС было вынесено два решения по жалобам ООО «Деметра» о признании комиссии администрации МО «Гусевский городской округ» нарушившей пункты конкурсной документации и выданы предписания в срок до 19 мая 2016 года отменить протоколы от 13.04.2016 г. рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в г. Гусев по пр-т Ленина, д.48 и ул. Малахова, д.8, провести повторную процедуру рассмотрения заявок на участие в Конкурсах.

По мнению администрации неуказание Заявителем в своем платежных поручениях назначения платежа не позволяло комиссии достоверно определить, к каким именно торгам относилось представленноя в составе заявок Заявителя платежное поручение, хотя в них содержалась следующая запись "Лот № 1: Обеспечения заявки 307 794 (триста семь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля десять копеек.» и, соответственно "Лот № 1: Обеспечение заявки 184 636 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей тридцать три копейки".

Администрация не согласившись с принятыми антимонопольным органом решениям и выданными предписаниями оспорило их в судебном порядке.

В результате рассмотрения дел 30 сентября 2016 года арбитражный суд Калининградской области отклонил требования администрации к УФАС.

Указанные решения также были оспорены, но и 13 Арбитражный апелляционный суд не принял доводов Заказчика и 3 февраля 2017 года и оставил оба решения Управления в силе.

Суды двух инстанций признали правомерным доводы УФАС, что платежные поручения, представленные ООО «Деметра» и ООО «Мириам» в составе заявок, в полном мере соответствовали требованиям, и при таких обстоятельствах, заявки указанных претендентов на участие в конкурсе неправомерно были отклонены конкурсной комиссией заявителя.

Управлением также было установлено, что протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, с датой начала рассмотрения и оценки заявок - 13.04.2016, размещены на сайте Администрации 22.04.2016, т.е. с нарушением срока. При этом, дата окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в данных протоколах не указана - то есть администрацией нарушено и данное требование документации.

Необходимо заметить, что предписания Администрацией были исполнены еще до принятия решения арбитражным судом Калининградской области.
Теги: ФАС Админстрация Гусевского района
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# 1 нет слов
  • Вчера, 20:35
  • Гости
Закон заработал? Да?
ЦитироватьОтветить0
# 2 Татьяна
  • Вчера, 20:56
  • Гости
Как поздновато пресса отреагировала. События годовалой давности, судя по цифрам из статьи: "13 Арбитражный апелляционный суд не принял доводов Заказчика и 03 февраля 2016 года и оставил оба решения Управления в силе."
ЦитироватьОтветить0
# 3 Admin
  • Вчера, 21:18
  • Администраторы
Цитата: Татьяна
Как поздновато пресса отреагировала. События годовалой давности, судя по цифрам из статьи: "13 Арбитражный апелляционный суд не принял доводов Заказчика и 03 февраля 2016 года и оставил оба решения Управления в силе."

Исправил год, там 2017. В УФМС только сейчас выложили эту информацию.
Регистрация: 12.10.2010   Всего 115 комментариевЦитироватьОтветить1

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