Гусевская администрация не смогла доказать законность отклонения участников открытых конкурсов

1 март 2017, 19:45

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6 мая 2016 года Калининградским УФАС было вынесено два решения по жалобам ООО «Деметра» о признании комиссии администрации МО «Гусевский городской округ» нарушившей пункты конкурсной документации и выданы предписания в срок до 19 мая 2016 года отменить протоколы от 13.04.2016 г. рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в г. Гусев по пр-т Ленина, д.48 и ул. Малахова, д.8, провести повторную процедуру рассмотрения заявок на участие в Конкурсах.



По мнению администрации неуказание Заявителем в своем платежных поручениях назначения платежа не позволяло комиссии достоверно определить, к каким именно торгам относилось представленноя в составе заявок Заявителя платежное поручение, хотя в них содержалась следующая запись "Лот № 1: Обеспечения заявки 307 794 (триста семь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля десять копеек.» и, соответственно "Лот № 1: Обеспечение заявки 184 636 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей тридцать три копейки".



Администрация не согласившись с принятыми антимонопольным органом решениям и выданными предписаниями оспорило их в судебном порядке.



В результате рассмотрения дел 30 сентября 2016 года арбитражный суд Калининградской области отклонил требования администрации к УФАС.



Указанные решения также были оспорены, но и 13 Арбитражный апелляционный суд не принял доводов Заказчика и 3 февраля 2017 года и оставил оба решения Управления в силе.



Суды двух инстанций признали правомерным доводы УФАС, что платежные поручения, представленные ООО «Деметра» и ООО «Мириам» в составе заявок, в полном мере соответствовали требованиям, и при таких обстоятельствах, заявки указанных претендентов на участие в конкурсе неправомерно были отклонены конкурсной комиссией заявителя.



Управлением также было установлено, что протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, с датой начала рассмотрения и оценки заявок - 13.04.2016, размещены на сайте Администрации 22.04.2016, т.е. с нарушением срока. При этом, дата окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в данных протоколах не указана - то есть администрацией нарушено и данное требование документации.



Необходимо заметить, что предписания Администрацией были исполнены еще до принятия решения арбитражным судом Калининградской области.

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