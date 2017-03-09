В Калининградское УФАС поступила жалоба на действия городской администрации при проведении конкурса

9 марта 2017, 14:54

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В Калининградское УФАС России поступила жалоба ООО «Альянс» на действия заказчика – муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» и уполномоченного органа - Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» при проведении конкурса с ограниченным участием на право заключения контракта на оказание услуг по организации горячего питания для льготной категории учащихся.



Для рассмотрения указанной жалобы заказчик должен представить до 10 марта 2017 года в Калининградское УФАС России копии документов и сведения по Конкурсу, а также письменное пояснение с изложением позиции по доводам, приведенным в жалобе.



Рассмотрение жалобы состоится 13 марта 2017 года.

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