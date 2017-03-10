Задолженность по транспортному налогу в Гусевском городском округе составляет 36,4 млн. руб.

10 марта 2017, 13:00

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Согласно данным налоговой инспекции, по состоянию на 1 февраля 2017 года задолженность по транспортному налогу по Гусевскому городскому округу составляет 36,4 млн. руб..



Уплата транспортного налога является обязанностью каждого владельца транспортного средства, которую необходимо осуществлять своевременно - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть, до 1 декабря 2016 года необходимо было уплатить налог за 2015 год.



С 1-го марта 2017 года налоговый орган начинает работу по взысканию задолженности в судебном порядке.



В марте администрация Гусевского городского округа планирует внедрить практику проведения акции «Казна» по взысканию неоплаченных налогов и сборов на дорогах совместно с судебными приставами и сотрудниками полиции.

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