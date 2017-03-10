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Задолженность по транспортному налогу в Гусевском городском округе составляет 36,4 млн. руб.

10 марта 2017, 13:00
Задолженность по транспортному налогу в Гусевском городском округе составляет 36,4 млн. руб.
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Согласно данным налоговой инспекции, по состоянию на 1 февраля 2017 года задолженность по транспортному налогу по Гусевскому городскому округу составляет 36,4 млн. руб..

Уплата транспортного налога является обязанностью каждого владельца транспортного средства, которую необходимо осуществлять своевременно - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть, до 1 декабря 2016 года необходимо было уплатить налог за 2015 год.

С 1-го марта 2017 года налоговый орган начинает работу по взысканию задолженности в судебном порядке.

В марте администрация Гусевского городского округа планирует внедрить практику проведения акции «Казна» по взысканию неоплаченных налогов и сборов на дорогах совместно с судебными приставами и сотрудниками полиции.
Теги: налоги
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# 1 BMW
Вчера, 18:41   Гости  
Правильно! А за что вам налог платить? Какие дороги такая и оплата!
ЦитироватьОтветить1
# 2 мимоход
Вчера, 20:06   Гости  
заплати налог и езди спокойно по разбитым дорогам дальше smirk да и во дворы домов не заезжайте подвеска там останется
ЦитироватьОтветить1
# 3 Андрей
Вчера, 21:14   Гости  
Сделайте дорогу по ул.9 мая и ул. Советской сволочи тогда и заплачу налоги.
ЦитироватьОтветить1

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