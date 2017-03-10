Городская администрация информирует о проведении торгов по продаже и аренды земельных участков

10 марта 2017, 14:13

Администрация МО «Гусевский городской округ» (организатор аукциона) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, согласно перечисленных ниже лотов.- предмет аукциона - продажа земельного участка муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 39:04:400011:23, площадью 62000 кв.м, разрешенное использование – для использования в сельскохозяйственных целях, адрес: Калининградская область, Гусевский район, на северо-восток от пос. Первомайское. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона составляет 141 000 (сто сорок одна тысяча) рублей. Размер задатка –28 200 (двадцать восемь тысяч двести) рублей.- предмет аукциона - продажа земельного участка неразграниченной государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 39:04:430004:69, площадью 16296 кв.м, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, местоположение: Калининградская область, Гусевский район, вблизи пос. Калининское. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона составляет 31 200 (тридцать одна тысяча двести) рублей. Размер задатка - 6 240 (шесть тысяч двести сорок) рублей.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:010156:58, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Багратиона, д. 12. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) рублей. Размер задатка – 3 780 (три тысячи семьсот восемьдесят) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:080004:68, площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Калининское, ул. Центральная, 108б. На участке имеется обременение – часть участка с учетным номером 1 площадью 41 кв.м. – охранная зона кабеля связи. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 18 782 (восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля. Размер задатка – 3 756 (три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:010204:144, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Комсомольская, 26. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 18 896 (восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей. Размер задатка – 3 779 (три тысячи семьсот семьдесят девять) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:010204:145, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, г. Гусев, ул. Комсомольская, 28. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 18 896 (восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей. Размер задатка – 3 779 (три тысячи семьсот семьдесят девять) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:320006:170, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Фурманово, пер. Художественный, 13. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 3 396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– земельный участок из земель населенных пунктов, муниципальной собственности, с кадастровым номером 39:04:320006:171, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Фурманово, пер. Художественный, 15. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 3 396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка муниципальной собственности, с кадастровым номером 39:04:320006:172, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Фурманово, пер. Художественный, 17. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 3 396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:320006:173, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Фурманово, пер. Художественный, 19. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 3 396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:320006:161, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (под строительство индивидуального жилого дома), адрес: Калининградская область, Гусевский район, п. Фурманово, пер. Художественный, 21. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 3 396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.Для лотов №№ 3-11: предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства – одноквартирный жилой дом, максимальная высота здания (до конька крыши) 15 м. Технические условия подключения (технологического подключения) к сетям инженерно-технического обеспечения согласно техническим условиям, выданными ОАО «Гусев-Водоканал», ОАО «Калининградгазификация», АО «Янтарьэнерго».Срок приема заявок: с 9.00 час. по 18.00 час. (с 13.00 до 14.00-обеденный перерыв), со 2 марта 2017 года по 31 марта 2017 года (включительно) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Заявки принимаются в кабинете в № 113 отдела земельных ресурсов управления по земельным ресурсам и муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, тел. 8 (401-43) 3-60-67, 3-60-68).Дата определения заявителей участниками аукциона – 15.00 час. 3 апреля 2017 года в кабинете № 113 администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 8).Аукцион будет проводиться 4 апреля 2017 года в 15.00 часов в актовом зале администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых,8).