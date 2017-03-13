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«Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской области

13 марта 2017, 13:22
«Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской области
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Единственный в России частный инновационный кластер «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) приглашает на бесплатные экскурсии по высокотехнологичным предприятиям в области электроники, микроэлектроники и нанотехнологий. Инновационные производства кластера открыты для организованных групп каждый второй четверг месяца. Знакомство с высокими технологиями и социокультурной инфраструктурой, обзор современной жилой зоны и мемориального парка — в экскурсионной программе «Технополис GS» предстает перед гостями во всем своем многообразии.

Экскурсии в «Технополис GS», масштабный инвестиционный проект холдинга GS Group, призваны познакомить жителей и гостей Калининградской области со всеми сторонами жизни инновационного кластера. «Технополис GS» принимает организованные группы до 20-ти человек каждый второй четверг месяца по предварительной записи и предлагает насыщенную двухчасовую программу, в ходе которой запланировано посещение пяти инновационных производств: GS Nanotech, НПО «Цифровые телевизионные системы», «Пранкор», «Первая картонажная фабрика» и ООО «Наноуглеродные материалы». Являясь одним из ключевых драйверов не только инновационного и промышленного, но и социального развития Калининградской области, «Технополис GS» также отводит в программе экскурсии особое место обзору комплексной социокультурной инфраструктуры кластера.

Гости «Технополиса GS» могут самостоятельно оценить возможности промышленной зоны инновационного кластера, который сегодня является одной из крупнейших в России площадок для разработки и производства микроэлектроники и потребительской электроники полного цикла. Так, GS Nanotech — обладатель премий CNews Awards, «Живая электроника России» и «Янтарный Меркурий» — является одним из ведущих в Европе предприятий по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции. НПО «Цифровые телевизионные системы» — самое масштабное в Восточной Европе производство цифровых ТВ-приставок и современная площадка для контрактного производства. Завод выпускает более 2,5 млн приставок в год, обеспечивая 2% мирового объема аналогичной продукции. В состав «Технополиса GS» также входит «Пранкор» — единственное на Северо-Западе России предприятие, осуществляющее комплекс работ по литью пластмасс, изготовлению пластмассовых и металлических деталей. Ежемесячно оно выпускает более 300 тысяч готовых изделий. «Первая картонажная фабрика» — крупнейшее производство упаковки из гофрокартона в Калининградской области. Также в структуру кластера входит единственный в России производитель углеродного наноструктурированного материала, имеющий линию активации, — «Наноуглеродные материалы».

Наряду с деятельностью в области высоких технологий, в «Технополисе GS» проектируется и строится удобная инфраструктура, а также формируется благоприятная среда для развития как профессионалов технических областей, так и людей творческих профессий. Посетив современную жилую зону инновационного кластера, гости смогут убедиться в том, что «Технополис GS» — успешный пример объединения инновационных технологий и креативного пространства. Это не просто коттеджный поселок европейского уровня, а настоящий город для ученых, молодых исследователей, новаторов. Специально для творческого самовыражения резидентов кластера и жителей г. Гусева на территории жилой зоны строится Арт-центр — один из крупнейших социокультурных объектов региона.

В программе экскурсии запланирована прогулка по мемориальному парку, открытому в 2014 году в честь 100-летия со дня начала Первой мировой войны и одного из ключевых боев — Гумбинненского сражения, проходившего близ современного Гусева. Центральная композиция парка — единственный в Балтийском регионе монумент известного скульптора и художника Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Посещение парка и знакомство со скульптурой даст посетителям кластера возможность прикоснуться к истории Калининградской области.

На территории «Технополиса GS» расположена современная гостиница «Нанотель» — здесь могут остановиться гости инновационного кластера, желающие с комфортом переночевать в Гусеве.

Получить дополнительную информацию и записаться на экскурсию в «Технополис GS» можно на сайте кластера.
Теги: Технополис GS экскурсия
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# 1 Юрий Лактионов
Вчера, 14:30   Посетители  
Одновременно предприятие готово поделиться способами решения социальных и трудовых проблем, а именно - отсутствием профсоюзов, как ненужного звена во взаимоотношениях с работодателем, самой низкой зарплатой рабочих среди аналогичных производств, текучкой кадров и до недавнего времени низкого (может по последнему вопросу ошибаюсь, но раньше жаловались) качества продукции
Регистрация: 16.02.2014   Всего 164 комментарияЦитироватьОтветить7

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