В феврале гусевцы оплатили долги по транспортному налогу на 1.2 млн. руб.
14 марта 2017, 11:55
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С февраля этого года администрацией МО «Гусевский городской округ» ведется работа, направленная на снижение задолженности по транспортному налогу в соответствии с Приказом Министерства финансов Калининградской области от 31.01.2017 года №45.Теги: налоги
Как уже сообщалось ранее, при снижении задолженности по транспортному налогу по Гусевскому городскому округу до определенного уровня, муниципальный бюджет получит дополнительное финансирование из областного бюджета, которое планируется направить на развитие детской игровой зоны на территории физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова и установить игровой комплекс «Космос».
Согласно данным налоговой инспекции за истекший месяц (с 1 февраля по 1 марта) достигнуто снижение недоимки на сумму 1 млн. 192 тыс. руб.
Администрация МО «Гусевский городской округ» выражает благодарность тем, кто уже оплатил задолженность.
В отношении тех, за кем еще числится долг, с 1-го марта налоговая инспекция начала подготовку документов для взыскания задолженности в судебном порядке. Во избежание судебных тяжб, необходимо погасить задолженность в кратчайшие сроки.
Если вы являетесь владельцем транспортного средства, и при этом не получили уведомление и квитанцию на оплату налога, следует обратиться в налоговую инспекцию. Самостоятельно уточнить всю информацию по имеющейся задолженности и начисленных налогах, а также распечатать платежные документы и оплатить налоговые платежи в режиме онлайн возможно в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой инспекции.
Как уже сообщалось ранее, при снижении задолженности по транспортному налогу по Гусевскому городскому округу до определенного уровня, муниципальный бюджет получит дополнительное финансирование из областного бюджета, которое планируется направить на развитие детской игровой зоны на территории физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова и установить игровой комплекс «Космос».
Согласно данным налоговой инспекции за истекший месяц (с 1 февраля по 1 марта) достигнуто снижение недоимки на сумму 1 млн. 192 тыс. руб.
Администрация МО «Гусевский городской округ» выражает благодарность тем, кто уже оплатил задолженность.
В отношении тех, за кем еще числится долг, с 1-го марта налоговая инспекция начала подготовку документов для взыскания задолженности в судебном порядке. Во избежание судебных тяжб, необходимо погасить задолженность в кратчайшие сроки.
Если вы являетесь владельцем транспортного средства, и при этом не получили уведомление и квитанцию на оплату налога, следует обратиться в налоговую инспекцию. Самостоятельно уточнить всю информацию по имеющейся задолженности и начисленных налогах, а также распечатать платежные документы и оплатить налоговые платежи в режиме онлайн возможно в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой инспекции.
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