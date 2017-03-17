Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли

17 марта 2017, 13:46

Администрация МО «Гусевский городской округ» сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, согласно перечисленных ниже лотов.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:290005:12, площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п.Северный, ул. Центральная, д. 55а. На участке имеется обременение – часть участка с учетным номером 1 площадью 130 кв.м. – охранная зона объектов электросетевого хозяйства. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 20 370 (двадцать тысяч триста семьдесят) рублей. Размер задатка – 4 074 (четыре тысячи семьдесят четыре) рубля. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:290005:13, площадью 1040 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п.Северный, ул. Центральная, д. 55б. На участке имеется обременение – часть участка с учетным номером 1 площадью 120 кв.м. – охранная зона объектов электросетевого хозяйства. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 17 660 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей. Размер задатка – 3 532 (три тысячи пятьсот тридцать два) рубля. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:290004:77, площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п.Северный, ул. Центральная, д. 24б. На участке имеется обременение – часть участка с учетным номером 1 площадью 164 кв.м. – охранная зона объектов электросетевого хозяйства. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 20 370 (двадцать тысяч триста семьдесят) рублей. Размер задатка – 4 074 (четыре тысячи семьдесят четыре) рубля. Срок аренды земельного участка – 20 лет.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:216, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Домашний, 1 . На участке имеется обременение – весь земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Писсы. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 740 (шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей. Размер задатка – 3 348 (три тысячи триста сорок восемь) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:204, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Домашний, 2 . Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 740 (шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей. Размер задатка – 3 348 (три тысячи триста сорок восемь) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:206, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Домашний, 3 . На участке имеется обременение - часть участка с учетным номером 1 площадью 315 кв.м. – водоохранная зона реки Писсы. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 740 (шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей. Размер задатка – 3 348 (три тысячи триста сорок восемь) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:209, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Домашний, 4 . На участке имеется обременение – весь земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Писсы. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 740 (шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей. Размер задатка – 3 348 (три тысячи триста сорок восемь) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:208, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Домашний, 10 . Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 740 (шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей. Размер задатка – 3 348 (три тысячи триста сорок восемь) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:202, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Домашний, 12 . На участке имеется обременение - часть участка с учетным номером 1 площадью 521 кв.м. – водоохранная зона реки Писсы. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 740 (шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей. Размер задатка – 3 348 (три тысячи триста сорок восемь) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:221, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Жукова, 1 . Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 740 (шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей. Размер задатка – 3 348 (три тысячи триста сорок восемь) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:222, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Жукова, 2. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 740 (шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей. Размер задатка – 3 348 (три тысячи триста сорок восемь) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:220, площадью 796 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Жукова, 3 . Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 665 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей. Размер задатка – 3 333 (три тысячи триста тридцать три) рубля. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:219, площадью 721 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Жукова, 4. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 15 220 (пятнадцать тысяч двести двадцать) рублей. Размер задатка – 3 044 (три тысячи сорок четыре) рубля. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:211, площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, пер. Жукова, 6 . Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 740 (шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей. Размер задатка – 3 348 (три тысячи триста сорок восемь) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:213, площадью 804 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, ул. Жукова, 29 . На участке имеется обременение – весь земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Писсы. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 818 (шестнадцать тысяч восемьсот восемнадцать) рублей. Размер задатка – 3 364 (три тысячи триста шестьдесят четыре) рубля. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:320008:205, площадью 803 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, п. Фурманово, ул. Жукова, 31 . На участке имеется обременение – весь земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Писсы. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 3 360 (три тысячи триста шестьдесят) рублей. Срок аренды земельного участка – 20 лет.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:010110:1043, площадью 100 кв.м, разрешенное использование – магазины, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, г. Гусев, ул. Советская, 6А. Предусматривается строительство здания, сооружения. Обременения: на участке установлена временная металлическая конструкция (павильон). Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 29 980 (двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 5 996 (пять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей. Срок аренды земельного участка – 18 месяцев.– предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, муниципальной собственности, с кадастровым номером 39:04:410009:70, площадью 100000 кв.м, разрешенное использование – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, адрес: Калининградская область, Гусевский р-н, ориентир – на юго-запад от пос. Маяковское. Предусматривается строительство зданий для хранения и первичной переработки фруктов. На участке имеется обременение – часть участка с учетным номером 1 площадью 18275 кв.м. – охранная зона автодороги. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 40 120 (сорок тысяч сто двадцать) рублей. Размер задатка – 8 024 (восемь тысяч двадцать четыре) рубля. Срок аренды земельного участка – 84 месяца (7 лет).– предмет аукциона – продажа земельного участка муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 39:04:400002:56, площадью 104000 кв.м, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, адрес: Калининградская область, Гусевский район, примерно в 2700 м по направлению на запад от п. Ломово. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона составляет 194 600 (сто девяносто четыре шестьсот) рублей. Размер задатка – 38 920 (тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей.– предмет аукциона – продажа земельного участка муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 39:04:400002:57, площадью 30000 кв.м, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, адрес: Калининградская область, Гусевский район, примерно в 3100 м по направлению на северо-запад от п. Ломово. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона составляет 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей. Размер задатка – 11 200 (одиннадцать тысяч двести) рублей.– предмет аукциона – продажа земельного участка муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 39:04:400002:6, площадью 283529 кв.м, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, адрес: Калининградская область, Гусевский район, вблизи пос. Первомайское. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона составляет 530 500 (пятьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 106 100 (сто шесть тысяч сто) рублей.- Для лотов №№ 1-16: – одноквартирный жилой дом, максимальная высота здания (до конька крыши) 15 м.- Для лота № 17 – минимальный отступ жилых зданий от красной линии для вновь проектируемых зданий – 6 м. Для существующей застройки допускается уменьшение отступа вплоть до совмещения линии отмостки зданий с красной линией; минимальный отступ жилых зданий от границы соседнего участка – 3 м; минимальные расстояния между сторонами зданий – определяются в соответствии с санитарными, пожарными и строительными нормативами.- Для лота № 18 – минимальные расстояния между сторонами зданий, трассировка проездов определяются в соответствии с санитарными, пожарными и строительными нормативами; максимальная высота зданий – 12 м (без учета высот отдельных доминант), при размещении объектов, для которых необходимо устройство санитарно-защитной зоны, следует учитывать границы и функциональное назначение смежных территорий.Технические условия подключения (технологического подключения) для лотов №№ 1-18 к сетям инженерно-технического обеспечения согласно техническим условиям, выданными ОАО «Гусев-Водоканал», ОАО «Калининградгазификация», АО «Янтарьэнерго».Срок приема заявок: с 9.00 час. по 18.00 час. (с 13.00 до 14.00-обеденный перерыв), с 16 марта 2017 года по 14 апреля 2017 года (включительно) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Заявки принимаются в кабинете в каб. № 113 отдела земельных ресурсов управления по земельным ресурсам и муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, тел. 8 (401-43) 3-60-67, 3-60-68).Дата определения заявителей участниками аукциона – 15.00 час. 17 апреля 2017 года в кабинете № 113 администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 8).Аукцион будет проводиться 18 апреля 2017 года в 15.00 часов в актовом зале администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (г. Гусев,ул. Ульяновых,8).