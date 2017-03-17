«Любящие родители платят налоги»: налоговая инспекция будет взыскивать долги через суд
17 марта 2017, 16:49
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В феврале администрация МО «Гусевский городской округ» запустила акцию «Заплатили налог – осуществили детскую мечту».Теги: налоги Админстрация Гусевского района
Причиной этой акции, которая направлена на сбор транспортного налога, стало заявление временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Антона Алиханова о том, что муниципалитет, который добьется снижения задолженности по транспортному налогу, сокращения задолженности крупных должников и отсутствие задолженности по налогам и сборам у администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений - получит из областного бюджета дотацию.
По информации налоговой службы на первое февраля текущего года автовладельцы (физические и юридические лица) Гусевского городского округа не заплатили более 32 миллионов рублей.
Руководство администрации приняло решение, что возможно на полученные деньги из регионального бюджета на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова будет установлена детская игровая площадка «Космос».
За месяц, благодаря усилиям сотрудников администрации, которые ведут работу совместно с налоговой службой, совершают выезды с судебными приставами, рассылают квитанции должникам и проводят личные беседы – удалось погасить долг всего на 1 миллион 200 тысяч рублей. Причем, физические лица оплатили чуть более 350-ти тысяч.
«Спасибо тем родителям, которые любят своих детей и откликнулись на нашу инициативу, - говорит заместитель главы администрации Людмила Томина, - но собранных средств недостаточно. Поэтому мы снова обращаемся к владельцам автомобилей, которые имеют задолженность по уплате налога, в кратчайшие сроки погасить ее».
Действительно, собранная сумма не позволяет говорить о том, что Гусев в числе лидеров по сбору задолженности. За аналогичный период жители Черняховска и Советска погасили около полутора миллиона рублей, а жители Гурьевска почти три миллиона.
По словам начальника управления по экономическому развитию и потребительского рынка Александра Моисеенко в отношении тех, за кем еще числится долг, с 1-го марта налоговая инспекция начала подготовку документов для взыскания задолженности в судебном порядке.
«Во избежание судебных тяжб, необходимо погасить задолженность в кратчайшие сроки», - отметил Александр Моисеенко.
Администрация МО «Гусевский городской округ» выражает благодарность тем, кто уже оплатил задолженность. Если вы являетесь владельцем транспортного средства, и при этом не получили уведомление и квитанцию на оплату налога, следует обратиться в налоговую инспекцию. Самостоятельно уточнить всю информацию по имеющейся задолженности и начисленных налогах, а также распечатать платежные документы и оплатить налоговые платежи в режиме онлайн возможно в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой инспекции.
Давайте сделаем детям подарок.
Причиной этой акции, которая направлена на сбор транспортного налога, стало заявление временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Антона Алиханова о том, что муниципалитет, который добьется снижения задолженности по транспортному налогу, сокращения задолженности крупных должников и отсутствие задолженности по налогам и сборам у администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений - получит из областного бюджета дотацию.
По информации налоговой службы на первое февраля текущего года автовладельцы (физические и юридические лица) Гусевского городского округа не заплатили более 32 миллионов рублей.
Руководство администрации приняло решение, что возможно на полученные деньги из регионального бюджета на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова будет установлена детская игровая площадка «Космос».
За месяц, благодаря усилиям сотрудников администрации, которые ведут работу совместно с налоговой службой, совершают выезды с судебными приставами, рассылают квитанции должникам и проводят личные беседы – удалось погасить долг всего на 1 миллион 200 тысяч рублей. Причем, физические лица оплатили чуть более 350-ти тысяч.
«Спасибо тем родителям, которые любят своих детей и откликнулись на нашу инициативу, - говорит заместитель главы администрации Людмила Томина, - но собранных средств недостаточно. Поэтому мы снова обращаемся к владельцам автомобилей, которые имеют задолженность по уплате налога, в кратчайшие сроки погасить ее».
Действительно, собранная сумма не позволяет говорить о том, что Гусев в числе лидеров по сбору задолженности. За аналогичный период жители Черняховска и Советска погасили около полутора миллиона рублей, а жители Гурьевска почти три миллиона.
По словам начальника управления по экономическому развитию и потребительского рынка Александра Моисеенко в отношении тех, за кем еще числится долг, с 1-го марта налоговая инспекция начала подготовку документов для взыскания задолженности в судебном порядке.
«Во избежание судебных тяжб, необходимо погасить задолженность в кратчайшие сроки», - отметил Александр Моисеенко.
Администрация МО «Гусевский городской округ» выражает благодарность тем, кто уже оплатил задолженность. Если вы являетесь владельцем транспортного средства, и при этом не получили уведомление и квитанцию на оплату налога, следует обратиться в налоговую инспекцию. Самостоятельно уточнить всю информацию по имеющейся задолженности и начисленных налогах, а также распечатать платежные документы и оплатить налоговые платежи в режиме онлайн возможно в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой инспекции.
Давайте сделаем детям подарок.
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