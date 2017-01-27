В Гусеве прошел X многожанровый рождественский фестиваль «Сияние Звезды»

27 январь 2017, 16:29

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Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – Рождество Христово. Пожалуй, нет другого праздника, который отличался бы таким богатством обычаев, обрядов, примет. Вот уже 10 лет подряд по сложившейся доброй традиции в январе во время святок проходит многожанровый фестиваль «Сияние звезды» среди образовательных учреждений Гусевского городского округа.



Фестиваль проводится в целях нравственного, эстетического воспитания детей и подростков, возрождения любви и интереса к многовековым народным традициях Православия, являющихся основополагающими в духовном развитии личности.



Программа юбилейного X Рождественского фестиваля состояла из двух частей. В этом году дошкольники блистали своими талантами в музыкальном зале нового детского сада №6, открыв первую часть насыщенной программы фестиваля.



Вторая часть фестиваля проходила в актовом зале МОУ «СОШ №1 имени С.И. Гусева». Здесь школьники представили литературно-музыкальные композиции, театрализованные представления и стихотворения о Рождестве Христовом.



Участников фестиваля поздравили почётные гости: директор Центра непрерывного образования Алла Владимировна Исаева, заместитель главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Людмила Ивановна Томина, начальник Управления образования Татьяна Владимировна Банная и настоятель храма Успения Божьей Матери Иерей Георгий (Матвеев).



Особая рождественская атмосфера и яркая музыкальная программа создали теплую атмосферу и оставили ощущение добра и света. В завершении праздника всех участников фестиваля наградили дипломами.

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