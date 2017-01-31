Душа русской избы- печка!

31 январь 2017, 14:03

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Печь – основа русской избы, её душа. Ещё наши древние предки – славяне считали огонь в печи - священным, по их верованиям он помогал сохранить родственные связи. Печка - это самая первая помощница и советчица хозяйки дома.



Очередное занятие клуба по интересам «Собеседница», руководителями которого являются заведующая Покровской библиотекой Зенченко Г.А. и художественный руководитель Михайловского Дома культуры Павлова В.А., было посвящено русской печи.



«Государыня Печь» - так назывался фольклорный час, посвященный славянскому шедевру - печи. К этому мероприятию была оформлена бутафорская русская печь с непременными ее атрибутами: чугунок, ухват, чапельник, дрова. Участницы клуба познакомились с историей русской печи и с «профессиями» печки, узнали о самой большой в мире печи, которая находится в Калужской области в туристическом и культурно-образовательном центре «Этномир». Участницы фольклорного мероприятия отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, пели песни и частушки о печке.



В завершении мероприятия печка одарила всех гостей румяными пирогами. Мероприятие прошло весело, познавательно и интересно.

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