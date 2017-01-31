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Душа русской избы- печка!

31 январь 2017, 14:03
Душа русской избы- печка!
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Печь – основа русской избы, её душа. Ещё наши древние предки – славяне считали огонь в печи - священным, по их верованиям он помогал сохранить родственные связи. Печка - это самая первая помощница и советчица хозяйки дома.

Очередное занятие клуба по интересам «Собеседница», руководителями которого являются заведующая Покровской библиотекой Зенченко Г.А. и художественный руководитель Михайловского Дома культуры Павлова В.А., было посвящено русской печи.

«Государыня Печь» - так назывался фольклорный час, посвященный славянскому шедевру - печи. К этому мероприятию была оформлена бутафорская русская печь с непременными ее атрибутами: чугунок, ухват, чапельник, дрова. Участницы клуба познакомились с историей русской печи и с «профессиями» печки, узнали о самой большой в мире печи, которая находится в Калужской области в туристическом и культурно-образовательном центре «Этномир». Участницы фольклорного мероприятия отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, пели песни и частушки о печке.

В завершении мероприятия печка одарила всех гостей румяными пирогами. Мероприятие прошло весело, познавательно и интересно.
Теги: библиотека
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# 1 Здесь Вам не Русь матушка
  • Вчера, 15:22
  • Гости
Вот не пойму я никак.Зачем нам избы с печками? Лучше про замки Восточной Пруссии расскажите,о том как раньше здесь люди жили. Как они родину свою любили. Ведь их Родина теперь нашим домом стала.
Взять даже гимн Восточной Пруссии..Сколько любви к родному краю..Почему сейчас этого нет?
Гимн Восточной Пруссии в переводе на русский:
Страна темных лесов
И кристально чистых озер.
Над её широкими полями
Сверкают чудесные созвездия
Сильные крестьяне ходят
За лошадьми, запряженными в плуги,
И над пашнями
Пролетают стаи птиц.
Волны моря поют
Священный гимн времен.
И лоси будут слышать его
Целую вечность.
Утром восходит солнце
За болотами над заливом.
А потом свет возносится ввысь,
Озаряя весь Восток.
Наш родимый дом надежно спрятан
Между берегом моря и рекой
Цвети сегодня, завтра и всегда,
Под сводом мира.
ЦитироватьОтветить3
# 2 Русский
  • Вчера, 15:53
  • Гости
Здесь Вам не Русь матушка,
Отсыпь чуток?
ЦитироватьОтветить1
# 3 Житель
  • Вчера, 19:57
  • Гости
Здесь Вам не Русь матушка,
Замечательные слова и такой глубокий смысл в этом гимне. Большое спасибо.
ЦитироватьОтветить0

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