Военно-правовой центр
» » » Гусевские деятели культуры посетили с лекцией посёлок Михайлово

Гусевские деятели культуры посетили с лекцией посёлок Михайлово

9 февраль 2017, 13:25
Гусевские деятели культуры посетили с лекцией посёлок Михайлово
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
2 февраля 2017 года в поселке Михайлово, на базе Михайловского филиала МАУ ГДК прошел вводный семинар на тему «Народное искусство. История и современность» для работников культуры сельских учреждений культуры Гусевского городского округа.

Михайловский филиал МАУ ГДК был не случайно выбран для места проведения семинара. Здание ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. В чистом и новом помещении работа спориться. Экскурс в историю народного искусства провела методист методического центра Управления по культуре, спорту и делам молодежи Ирина Куражко. Участники лекции рассмотрели такие виды народного искусства, как резьба по дереву, ручное ткачество, изготовление игрушек, устное народное творчество – фольклор и танцевальное искусство.

«Преимущественным населением Руси были крестьянами, поэтому в нем отчетливо отразился взгляд земледельца на окружающий мир. Деревенские мотивы можно увидеть в Жостовской росписи, матрешках, дымковских игрушках и, конечно, в хохломе и дымковской игрушке, – заявила она - Произведения народного искусства дарят нам все те духовные и эстетические ценности, которые веками накапливал народ и до наших дней».

Об истории самых народных музыкальных инструментов – баяне и гармони рассказал коллекционер кнопочно-пневматических музыкальных инструментов, методист Управления по культуре, спорту и делам молодежи Коляго Михаил. Михаил показал небольшую часть своей коллекции, а также исполнил песню «Русская дорога» Игоря Растеряева. «На сегодня в России открыто более 5000 музыкальных школ, училищ и консерваторий и в каждом есть отделение баяна. Баян и аккордеон не менее популярны, чем гитара. Стадионы собирают такие исполнители и коллективы как Юрий Дранга и его сын Петр, дуэт «Баян-MIX», Федр Чистяков и многие другие».
Теги: Михайлово
176 просмотров   |   2 комментария
0
Другие новости по теме
Объявлены победители областного смотра художественной самодеятельности
Объявлены победители областного смотра художественной самодеятельности
При содействии ДШИ был проведен семинар по вокалу для специалистов сельских культурно-досуговых учреждений
При содействии ДШИ был проведен семинар по вокалу для специалистов сельских культурно-досуговых учреждений
В сельском ДК посёлка Ольховатка очень полюбились населению дискотеки 80-х
В сельском ДК посёлка Ольховатка очень полюбились населению дискотеки 80-х
План основных мероприятий по празднованию Дня народного единства
План основных мероприятий по празднованию Дня народного единства
# 1 Полиуретан
  • Сегодня, 14:05
  • Гости
А что Малиновскую из квартиры незаконно полученной еще не выгнали??

ЦитироватьОтветить0
# 2 Минск и Бу
  • Сегодня, 15:28
  • Гости
А это то тут причем? expressionless
ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent