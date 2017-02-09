Гусевские деятели культуры посетили с лекцией посёлок Михайлово

9 февраль 2017, 13:25

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2 февраля 2017 года в поселке Михайлово, на базе Михайловского филиала МАУ ГДК прошел вводный семинар на тему «Народное искусство. История и современность» для работников культуры сельских учреждений культуры Гусевского городского округа.



Михайловский филиал МАУ ГДК был не случайно выбран для места проведения семинара. Здание ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. В чистом и новом помещении работа спориться. Экскурс в историю народного искусства провела методист методического центра Управления по культуре, спорту и делам молодежи Ирина Куражко. Участники лекции рассмотрели такие виды народного искусства, как резьба по дереву, ручное ткачество, изготовление игрушек, устное народное творчество – фольклор и танцевальное искусство.



«Преимущественным населением Руси были крестьянами, поэтому в нем отчетливо отразился взгляд земледельца на окружающий мир. Деревенские мотивы можно увидеть в Жостовской росписи, матрешках, дымковских игрушках и, конечно, в хохломе и дымковской игрушке, – заявила она - Произведения народного искусства дарят нам все те духовные и эстетические ценности, которые веками накапливал народ и до наших дней».



Об истории самых народных музыкальных инструментов – баяне и гармони рассказал коллекционер кнопочно-пневматических музыкальных инструментов, методист Управления по культуре, спорту и делам молодежи Коляго Михаил. Михаил показал небольшую часть своей коллекции, а также исполнил песню «Русская дорога» Игоря Растеряева. «На сегодня в России открыто более 5000 музыкальных школ, училищ и консерваторий и в каждом есть отделение баяна. Баян и аккордеон не менее популярны, чем гитара. Стадионы собирают такие исполнители и коллективы как Юрий Дранга и его сын Петр, дуэт «Баян-MIX», Федр Чистяков и многие другие».

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