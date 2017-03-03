Стройцентр
» » » Городская библиотека приглашает на выставку картин художницы Печуриной Е.А. «Природы вечное дыхание»

Городская библиотека приглашает на выставку картин художницы Печуриной Е.А. «Природы вечное дыхание»

3 марта 2017, 12:46
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
Гусевская Центральная библиотека продолжает работу с творческими людьми города Гусева. С 3 марта по 15 марта библиотека приглашает посетить персональную выставку картин Печуриной Е.А. «Природы вечное дыхание».

Печурина Елена Александровна работала преподавателем Детской школы искусств. В 2011 году окончила Калининградский колледж культуры, отделение социально-культурная деятельность и народное художественное творчество. Занимается живописью.

В своей работе художница использует разные приемы и техники рисования. В ее творчестве присутствует разнообразная тематика: пейзажи, портреты, натюрморты.

Картины выставлялись в библиотеке имени С. Снегова города Калининграда, в Черняховске и в Гусевском историко – краеведческом музее.
Теги: библиотека выставка
142 просмотра
3
Другие новости по теме
Инвалиды из Гусевского социального центра посетили выставку «Вальс цветов» в городском музее
Инвалиды из Гусевского социального центра посетили выставку «Вальс цветов» в городском музее
В музее открылась выставка живописи и графики Елены Печуриной
В музее открылась выставка живописи и графики Елены Печуриной
Городская библиотека проводит выставку «Книги из запасников читального зала. Мастера советского искусства»
Городская библиотека проводит выставку «Книги из запасников читального зала. Мастера советского искусства»
В Гусевском музее прошел благотворительный аукцион картин Ольги Васиной
В Гусевском музее прошел благотворительный аукцион картин Ольги Васиной

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс