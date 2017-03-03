Городская библиотека приглашает на выставку картин художницы Печуриной Е.А. «Природы вечное дыхание»

3 марта 2017, 12:46

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Гусевская Центральная библиотека продолжает работу с творческими людьми города Гусева. С 3 марта по 15 марта библиотека приглашает посетить персональную выставку картин Печуриной Е.А. «Природы вечное дыхание».



Печурина Елена Александровна работала преподавателем Детской школы искусств. В 2011 году окончила Калининградский колледж культуры, отделение социально-культурная деятельность и народное художественное творчество. Занимается живописью.



В своей работе художница использует разные приемы и техники рисования. В ее творчестве присутствует разнообразная тематика: пейзажи, портреты, натюрморты.



Картины выставлялись в библиотеке имени С. Снегова города Калининграда, в Черняховске и в Гусевском историко – краеведческом музее.

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