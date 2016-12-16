Кинотеатр «Люмен Фильм» приглашает на новогоднюю вечеринку «Star Wars»

16 декабрь 2016, 13:41

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Кинотеатр «Люмен Фильм» приглашает всех фанатов фильма «Звёздные войны» на новогоднюю вечеринку! Вас ждут фотосесии с героями звёздного боевика, конкурсы с подарками от Дарта Вейдера, просмотр нового фильма «Изгой-один: Звёздные войны» и премьера фантастической драмы «Пассажиры».



Вечеринка состоится 24 декабря в 20:00.



Да пребудет с вами сила!

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