Кинотеатр «Люмен Фильм» приглашает на новогоднюю вечеринку «Star Wars»
16 декабрь 2016, 13:41
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Кинотеатр «Люмен Фильм» приглашает всех фанатов фильма «Звёздные войны» на новогоднюю вечеринку! Вас ждут фотосесии с героями звёздного боевика, конкурсы с подарками от Дарта Вейдера, просмотр нового фильма «Изгой-один: Звёздные войны» и премьера фантастической драмы «Пассажиры».Теги: Люмен Фильм
Вечеринка состоится 24 декабря в 20:00.
Да пребудет с вами сила!
Вечеринка состоится 24 декабря в 20:00.
Да пребудет с вами сила!
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