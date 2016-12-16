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Кинотеатр «Люмен Фильм» приглашает на новогоднюю вечеринку «Star Wars»

16 декабрь 2016, 13:41
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Кинотеатр «Люмен Фильм» приглашает всех фанатов фильма «Звёздные войны» на новогоднюю вечеринку! Вас ждут фотосесии с героями звёздного боевика, конкурсы с подарками от Дарта Вейдера, просмотр нового фильма «Изгой-один: Звёздные войны» и премьера фантастической драмы «Пассажиры».

Вечеринка состоится 24 декабря в 20:00.

Да пребудет с вами сила!
Теги: Люмен Фильм
651 просмотр   |   5 комментариев
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# 1 мимоход
  • 17 декабря 2016 17:13
  • Гости
почему комментариев нет типа"не ходите туда", "это происки запада", "господь покорает" ну и т.д. Помниться когда недавно собирались проводить вечеринку для детей в ДК, так коментировали в захлёб, а тут что??? пупки свои надорвали?!?!?
ЦитироватьОтветить1
# 2 Чича
  • 19 декабря 2016 23:33
  • Гости
слыште а возрастное какое?
ЦитироватьОтветить0
# 3 Чича
  • 19 декабря 2016 23:36
  • Гости
какое ограничение по возрасту администраторы?
ЦитироватьОтветить0
# 4 игорь
  • 19 декабря 2016 23:54
  • Посетители
ограничение какое?
Регистрация: 19.12.2016   Всего 1 комментарийЦитироватьОтветить0
# 5 Ника
  • Вчера, 10:22
  • Гости
мимоход,
Цитата: мимоход
почему комментариев нет типа"не ходите туда", "это происки запада", "господь покорает" ну и т.д. Помниться когда недавно собирались проводить вечеринку для детей в ДК, так коментировали в захлёб, а тут что??? пупки свои надорвали?!?!?


Не так "задевает", чтобы спорить. К тому же любят у нас фантастику- да на здоровье!
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