Новогоднее настроение своими руками: в Гусеве впервые пройдет Новогодняя благотворительная ярмарка «Технополиса GS»
20 декабрь 2016, 19:27
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25 декабря с 15 до 20 часов в Гусевском историко-краеведческом музее им. А.М. Иванова состоится Новогодняя благотворительная ярмарка, где будут продаваться елочные игрушки, сувениры и сладости. Все эти приятные мелочи, создающие уютную и добрую атмосферу наступающего Нового года, сделаны руками сотрудников инновационного кластера «Технополис GS». Здесь же пройдет серия мастер-классов, на которых любой желающий сможет научиться делать подарки своими руками и вдохновиться идеями, как создать себе и окружающим новогоднее настроение. Все вырученные от проведения новогодней ярмарки средства будут направлены на покупку подарка для воспитанников детского дома г. Гусева. Организатор ярмарки — фонд «Креативная платформа GS».Теги: Технополис GS музей ярмарка мастер-класс
В инновационном кластере «Технополис GS» в предновогодний период всегда царит творческий дух: сотрудники не просто занимаются рукоделием — все поделки участвуют в конкурсе, а авторы лучших работ получают необычные подарки. В этом году впервые фонд «Креативная платформа GS» проводит благотворительную ярмарку в Гусевском историко-краеведческом музее им. А.М. Иванова, где за пожертвование можно будет приобрести любую поделку или сладость. Вырученные средства пойдут на новогодний подарок для детского дома города Гусева — воспитанникам подарят хоккейный стол.
Все желающие смогут и сами научиться делать подарки. Помимо ярмарки в музее пройдут разнообразные открытые мастер-классы, во время которых умелые рукодельники научат гостей разным видам декоративно-прикладного искусства — рисовать, лепить, клеить, а также готовить сладости. Обратите внимание: чтобы принять участие в мастер-классах, необходимо зарегистрироваться, оставив свою заявку в группе «ВКонтакте».
После Новогодней благотворительной ярмарки «Технополиса GS» нераспроданные поделки будут переданы в детский дом. Ребята вместе с воспитателями нарядят елку и украсят комнаты, превратив ожидание самого счастливого праздника в году в настоящую сказку.
25 декабря 2016 г.
I. Роспись пряников (5 групп по 15 человек):
1) 15:00
2) 16:00
3) 17:00
4) 18:00
5) 19:00
II. Изготовление свечей из вощины (4 группы по 10 человек):
1) 15:00
2) 16:30
3) 18:00
4) 19:00
III. Изготовление подсвечников новогодних (4 группы по 10 человек):
1) 15:00
2) 16:30
3) 18:00
4) 19:00
IV. Изготовление куколок-оберегов (4 группы по 10 человек):
1) 15:00
2) 16:30
3) 18:00
4) 19:00
Место проведения: Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова (ул. Московская, 36).
Изготовленные поделки вы сможете забрать домой или продать за пожертвование на ярмарке в музее в это же время. На собранные средства Фонд «Креативная платформа GS» приобретёт подарок ребятам из Гусевского детского дома – хоккейный стол!
Записаться на мастер-классы можно у Евгении Рябцевой (+7 (981) 463-91-54, e.kovalchuk@dtvs.ru) и в группе «ВКонтакте».
В инновационном кластере «Технополис GS» в предновогодний период всегда царит творческий дух: сотрудники не просто занимаются рукоделием — все поделки участвуют в конкурсе, а авторы лучших работ получают необычные подарки. В этом году впервые фонд «Креативная платформа GS» проводит благотворительную ярмарку в Гусевском историко-краеведческом музее им. А.М. Иванова, где за пожертвование можно будет приобрести любую поделку или сладость. Вырученные средства пойдут на новогодний подарок для детского дома города Гусева — воспитанникам подарят хоккейный стол.
Все желающие смогут и сами научиться делать подарки. Помимо ярмарки в музее пройдут разнообразные открытые мастер-классы, во время которых умелые рукодельники научат гостей разным видам декоративно-прикладного искусства — рисовать, лепить, клеить, а также готовить сладости. Обратите внимание: чтобы принять участие в мастер-классах, необходимо зарегистрироваться, оставив свою заявку в группе «ВКонтакте».
После Новогодней благотворительной ярмарки «Технополиса GS» нераспроданные поделки будут переданы в детский дом. Ребята вместе с воспитателями нарядят елку и украсят комнаты, превратив ожидание самого счастливого праздника в году в настоящую сказку.
Приглашаем вас и ваших деток принять участие в открытых мастер-классах:
25 декабря 2016 г.
I. Роспись пряников (5 групп по 15 человек):
1) 15:00
2) 16:00
3) 17:00
4) 18:00
5) 19:00
II. Изготовление свечей из вощины (4 группы по 10 человек):
1) 15:00
2) 16:30
3) 18:00
4) 19:00
III. Изготовление подсвечников новогодних (4 группы по 10 человек):
1) 15:00
2) 16:30
3) 18:00
4) 19:00
IV. Изготовление куколок-оберегов (4 группы по 10 человек):
1) 15:00
2) 16:30
3) 18:00
4) 19:00
Место проведения: Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова (ул. Московская, 36).
Изготовленные поделки вы сможете забрать домой или продать за пожертвование на ярмарке в музее в это же время. На собранные средства Фонд «Креативная платформа GS» приобретёт подарок ребятам из Гусевского детского дома – хоккейный стол!
Записаться на мастер-классы можно у Евгении Рябцевой (+7 (981) 463-91-54, e.kovalchuk@dtvs.ru) и в группе «ВКонтакте».
604 просмотра | 3 комментарияНовость отредактирована Сегодня, 16:39
Причина: Добавлена информация о мастер-классах
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