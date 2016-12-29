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ДЮЦ приглашает 30 декабря на ярмарку-распродажу изделий, созданных детьми

29 декабрь 2016, 15:35
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Уважаемые гости и жители города!

Детско-юношеский центр приглашает Вас 30 декабря 2016 года в 12 часов 30 минут на ярмарку-распродажу изделий, созданных обучающимися Центра. Она пройдёт на городской площади в рамках Благотворительного марафона «Свет рождественской звезды».

Подарите близким детские работы, наполненные душевным теплом и добротой. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Верю в чудо» (Калининградская региональная общественная организация, осуществляющая деятельность по поддержке детей в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с онкологическими, гематологическими и другими жизнеугрожающими заболеваниями, детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей).
Теги: ДЮЦ ярмарка
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