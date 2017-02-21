Программа мероприятий массовых гуляний «Широкая Масленица» 26 февраля

21 февраль 2017, 13:15

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26 февраля в Гусеве пройдут народные массовые гулянья «Широкая Масленица». Предлагаем вам ознакомится с программой мероприятий.



Городская площадь

с 11.00

Работа сельских подворий «Шуми Масленица»:

- «трапезная улица»

- «улица мастеров»

- фото-зона «Улыбайся Масленица»

- Квест-игра «Как на масленой неделе»

с 11.00

Работа интерактивных площадок:

- Спортивные забавы

- «В гостях у Масленицы»

- «Детские забавы»

- «Стол желаний»

- «Аквагрим»

- «Тропа юного туриста»

- Выставка-продажа мастеров ДПИ «Ярмарка мастеров»

с 10.30

Работа торговых точек «Сытный двор»

с 11.00 до 14.00

Театрализованное представление «Веселая Масленица» (игры, конкурсы, забавы)

11.30

Праздничное открытие аттракциона «Масленичный столб»

12.00

Блинные бега

13.00

Подведение итогов конкурса блинов «Блинная пора - Масленица»

13.15

Дефиле и награждение победителей конкурса «Валенки, да валенки…..»

13.45

Подведение итогов конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2017»



Территория ФОКа

14.30

Обряд сжигания чучела «Масленицы»



Впервые в этом году рядом с Масленицей расположится «Двор Соломенных Маслеников». Масленики – это помощники Масленицы в Древней Руси, её свита.



Сжигание Двора Соломенных Маслеников – прощание с печалями, горестями и обидами прошедшей зимы.

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