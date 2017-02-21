Программа мероприятий массовых гуляний «Широкая Масленица» 26 февраля
21 февраль 2017, 13:15
- Размер шрифта
- +
- ++
-
26 февраля в Гусеве пройдут народные массовые гулянья «Широкая Масленица». Предлагаем вам ознакомится с программой мероприятий.Теги: масленица
с 11.00
Работа сельских подворий «Шуми Масленица»:
- «трапезная улица»
- «улица мастеров»
- фото-зона «Улыбайся Масленица»
- Квест-игра «Как на масленой неделе»
с 11.00
Работа интерактивных площадок:
- Спортивные забавы
- «В гостях у Масленицы»
- «Детские забавы»
- «Стол желаний»
- «Аквагрим»
- «Тропа юного туриста»
- Выставка-продажа мастеров ДПИ «Ярмарка мастеров»
с 10.30
Работа торговых точек «Сытный двор»
с 11.00 до 14.00
Театрализованное представление «Веселая Масленица» (игры, конкурсы, забавы)
11.30
Праздничное открытие аттракциона «Масленичный столб»
12.00
Блинные бега
13.00
Подведение итогов конкурса блинов «Блинная пора - Масленица»
13.15
Дефиле и награждение победителей конкурса «Валенки, да валенки…..»
13.45
Подведение итогов конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2017»
14.30
Обряд сжигания чучела «Масленицы»
Впервые в этом году рядом с Масленицей расположится «Двор Соломенных Маслеников». Масленики – это помощники Масленицы в Древней Руси, её свита.
Сжигание Двора Соломенных Маслеников – прощание с печалями, горестями и обидами прошедшей зимы.
Городская площадь
с 11.00
Работа сельских подворий «Шуми Масленица»:
- «трапезная улица»
- «улица мастеров»
- фото-зона «Улыбайся Масленица»
- Квест-игра «Как на масленой неделе»
с 11.00
Работа интерактивных площадок:
- Спортивные забавы
- «В гостях у Масленицы»
- «Детские забавы»
- «Стол желаний»
- «Аквагрим»
- «Тропа юного туриста»
- Выставка-продажа мастеров ДПИ «Ярмарка мастеров»
с 10.30
Работа торговых точек «Сытный двор»
с 11.00 до 14.00
Театрализованное представление «Веселая Масленица» (игры, конкурсы, забавы)
11.30
Праздничное открытие аттракциона «Масленичный столб»
12.00
Блинные бега
13.00
Подведение итогов конкурса блинов «Блинная пора - Масленица»
13.15
Дефиле и награждение победителей конкурса «Валенки, да валенки…..»
13.45
Подведение итогов конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2017»
Территория ФОКа
14.30
Обряд сжигания чучела «Масленицы»
Впервые в этом году рядом с Масленицей расположится «Двор Соломенных Маслеников». Масленики – это помощники Масленицы в Древней Руси, её свита.
Сжигание Двора Соломенных Маслеников – прощание с печалями, горестями и обидами прошедшей зимы.
402 просмотра
0