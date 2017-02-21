2 марта в ГДК выступит цирк «Арктика»
21 февраль 2017, 15:25
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2 марта в 18 часов в Городском доме культуры города Гусеве с представлением выступит цирк «Арктика» из города Мурманска.Теги: цирк Городской дом культуры
В программе: голуби, кошечки, аттракцион дрессированных собак, тигровый питон, кролик, попугаи какаду, вьетнамские петухи и свинка Пэппа. А так же артисты разных жанров: акробаты, эквилибристы, гимнасты, жонглеры, иллюзия и веселые клоуны.
Цена билетов: от 300 до 600 руб.
Справки по тел.: 8(40143)33844
В программе: голуби, кошечки, аттракцион дрессированных собак, тигровый питон, кролик, попугаи какаду, вьетнамские петухи и свинка Пэппа. А так же артисты разных жанров: акробаты, эквилибристы, гимнасты, жонглеры, иллюзия и веселые клоуны.
Цена билетов: от 300 до 600 руб.
Справки по тел.: 8(40143)33844
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