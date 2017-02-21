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2 марта в ГДК выступит цирк «Арктика»

21 февраль 2017, 15:25
2 марта в ГДК выступит цирк «Арктика»
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2 марта в 18 часов в Городском доме культуры города Гусеве с представлением выступит цирк «Арктика» из города Мурманска.

В программе: голуби, кошечки, аттракцион дрессированных собак, тигровый питон, кролик, попугаи какаду, вьетнамские петухи и свинка Пэппа. А так же артисты разных жанров: акробаты, эквилибристы, гимнасты, жонглеры, иллюзия и веселые клоуны.

Цена билетов: от 300 до 600 руб.

Справки по тел.: 8(40143)33844
Теги: цирк Городской дом культуры
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# 1 Пушистик
  • Сегодня, 20:41
  • Гости
Ничего себе из занесло! Поближе негде погастроливать чтоль?
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