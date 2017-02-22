Конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы» пройдут на городской площади
22 февраль 2017, 16:05
Фотография с празднования «Широкой Масленицы» в 2016 году
- Размер шрифта
- +
- ++
-
Уважаемые участники муниципальных масленичных конкурсов «Сударыня Масленица – 2017», «Блинная пора - Масленица», «Валенки, да валенки» информируем Вас, что фольклорный праздник «Широкая Масленица» состоится на Городской площади.Теги: масленица конкурс
Доставка экспонатов: масленичных кукол, валенок, блинов и блинных композиций на Городскую площадь не позднее 9.00 26 февраля 2017 года. Готовность к работе всех площадок праздника 10.30.
С программой мероприятия можно ознакомиться на нашем сайте.
До встречи 26 февраля 2017 года на Городской площади.
Доставка экспонатов: масленичных кукол, валенок, блинов и блинных композиций на Городскую площадь не позднее 9.00 26 февраля 2017 года. Готовность к работе всех площадок праздника 10.30.
С программой мероприятия можно ознакомиться на нашем сайте.
До встречи 26 февраля 2017 года на Городской площади.
215 просмотров
0