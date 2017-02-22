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Конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы» пройдут на городской площади

22 февраль 2017, 16:05


Фотография с празднования «Широкой Масленицы» в 2016 году
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Уважаемые участники муниципальных масленичных конкурсов «Сударыня Масленица – 2017», «Блинная пора - Масленица», «Валенки, да валенки» информируем Вас, что фольклорный праздник «Широкая Масленица» состоится на Городской площади.

Доставка экспонатов: масленичных кукол, валенок, блинов и блинных композиций на Городскую площадь не позднее 9.00 26 февраля 2017 года. Готовность к работе всех площадок праздника 10.30.

С программой мероприятия можно ознакомиться на нашем сайте.

До встречи 26 февраля 2017 года на Городской площади.
Теги: масленица конкурс
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