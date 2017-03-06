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18 марта «Тильзит-Театр» из Советска покажет в ГДК спектакль «Это все она»

6 марта 2017, 14:38
18 марта «Тильзит-Театр» из Советска покажет в ГДК спектакль «Это все она»
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Уважаемые жители и гости города Гусева!

18 марта в 17.00 «Тильзит-Театр» (г.Советск) приглашает на спектакль «Это все она», который состоится в Городском доме культуры.

Жанр: драма
Автор: А. Иванов
Режиссер-постановщик: А. Грабовенко

Мать и сын никак не могут найти точки соприкосновения после семейной трагедии. Чтобы найти общий язык с ребенком мать решается на «педагогический эксперимент» и отправляется в социальную сеть. Зарегистрировавшись под именем Тоффи, она заводит знакомство с сыном. В сети он Тауэрский ворон. Обман, понятно, рано или поздно должен раскрыться...

Подробная информация на сайте «Тильзит-Театра».

Цена билетов от 300 до 500 рублей. Заказ и бронирование билетов по тел. 3-38-44.
Теги: театр Городской дом культуры
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