18 марта «Тильзит-Театр» из Советска покажет в ГДК спектакль «Это все она»
6 марта 2017, 14:38
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Уважаемые жители и гости города Гусева!театр Городской дом культуры
18 марта в 17.00 «Тильзит-Театр» (г.Советск) приглашает на спектакль «Это все она», который состоится в Городском доме культуры.
Жанр: драма
Автор: А. Иванов
Режиссер-постановщик: А. Грабовенко
Мать и сын никак не могут найти точки соприкосновения после семейной трагедии. Чтобы найти общий язык с ребенком мать решается на «педагогический эксперимент» и отправляется в социальную сеть. Зарегистрировавшись под именем Тоффи, она заводит знакомство с сыном. В сети он Тауэрский ворон. Обман, понятно, рано или поздно должен раскрыться...
Подробная информация на сайте «Тильзит-Театра».
Цена билетов от 300 до 500 рублей. Заказ и бронирование билетов по тел. 3-38-44.
18 марта в 17.00 «Тильзит-Театр» (г.Советск) приглашает на спектакль «Это все она», который состоится в Городском доме культуры.
Жанр: драма
Автор: А. Иванов
Режиссер-постановщик: А. Грабовенко
Мать и сын никак не могут найти точки соприкосновения после семейной трагедии. Чтобы найти общий язык с ребенком мать решается на «педагогический эксперимент» и отправляется в социальную сеть. Зарегистрировавшись под именем Тоффи, она заводит знакомство с сыном. В сети он Тауэрский ворон. Обман, понятно, рано или поздно должен раскрыться...
Подробная информация на сайте «Тильзит-Театра».
Цена билетов от 300 до 500 рублей. Заказ и бронирование билетов по тел. 3-38-44.
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