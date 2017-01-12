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МО МВД «Гусевский» приглашает на учебу в Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД

12 январь 2017, 18:53
МО МВД «Гусевский» приглашает на учебу в Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД

Первокурсники Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД в 2013 году
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МО МВД России «Гусевский» приглашает на учебу в Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, который имеет яркую историю, прочные традиции, современную учебно-материальную базу, большой научный и педагогический потенциал, которые обеспечивают выпускникам высшее юридическое образование, успешную карьеру в полиции, стабильность и уверенность в завтрашнем дне!

Предельный возраст для поступления в Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России для обучения по очной форме - 25 лет. На курсантов в полном объеме распространяются льготы и компенсации сотрудников полиции.

Обучение бесплатное!

Денежное содержание курсанта с 1 курса составляет – 13000 рублей, на 5 курсе – 25000 рублей.

Курсанты обеспечиваются трехразовым питанием, общежитием, форменным обмундированием.

Культурная жизнь учебного заведения насыщена яркими, разнообразными событиями. Каждый год проводятся десятки культурно-массовых мероприятий. Сотрудники, курсанты участвуют в конкурсах и фестивалях МВД России. Действует курсантский духовой оркестр. Работают многочисленные спортивные секции. Территория и помещения филиала являются одними из самых красивых в Калининграде.

Если Вы хотите быть уверенными в завтрашнем дне, получить юридическое образование высокой пробы, стать полноценным и востребованным гражданином и высококвалифицированным специалистом, обращайтесь в отделение по работе с личным составом МО МВД России «Гусевский», по адресу: г. Гусев, ул. Московская д.45, телефон для справок – 8-401-43-3-39-66, 8-401-43-3-43-44

Чтобы поступить в Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России от Вас необходим соответствующий пакет документов, Ваши знания и Ваше желание!

Полная информация об учебном заведении, правилах поступления – на сайте www.klimvd.ru. Адрес филиала: г. Калининград, 236006, ул. Генерала Галицкого, 30. Телефон учебного отдела: (4012) 46-18-13.
Теги: полиция
1 804 просмотра   |   1 комментарий
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Приглашаем на учебу в Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России
Приглашаем на учебу в Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России
# 1 Андрей
  • Вчера, 22:17
  • Гости
Сразу видно как дела с работой в гусятнике обстоят по количеству просмотров. Всем так интересно кто кого куда приглашает.
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