GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников

22 декабрь 2016, 13:49

Размер шрифта

+

++



Четыре часа на решение математических задач, 40 финалистов и десять победителей — 17 и 18 декабря 2016 года в инновационном кластере «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) прошел финал III Международного конкурса GS Group по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Нестандартное мышление одаренных детей оценивали выдающиеся российские математики. Обладателями именной стипендии от GS Group стали 5 старшеклассников, еще 5 учеников из числа 9-10-классников получили ценные призы и возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей №239 (г. Санкт-Петербург).



При организации ежегодного математического конкурса холдинг GS Group ушел от формата привычных школьных олимпиад: талантливые ребята со всего мира, успешно прошедшие испытания двух заочных туров, встречаются лицом к лицу в «Технополисе GS», чтобы учиться и демонстрировать свои знания. Финалисты конкурса-2016 не только решали судьбу своего дальнейшего образования, но и проникались высокотехнологичной атмосферой кластера и богатой историей города Гусева. В этом году специально для финалистов блестящую лекцию об истории битвы 1914 года при Гумбиннене (ныне Гусев) провел кандидат исторических наук, доцент, ректор Коми республиканской академии государственной службы и управления Игорь Минин. Ребята увидели, как работают инновационные производства GS Nanotech и «ЦТС», познакомились с создаваемым «умным» городом и отпраздновали общую победу интеллекта на торжественном ужине вместе с членами жюри и специальными гостями конкурса.



По результатам III Международного математического конкурса GS Group победителями среди 9-10-классников стали Юрий Арутюнов (г. Казань), Александр Толмачев (г. Саров), Степан Вахрушев (г. Екатеринбург), Диана Гайнутдинова (г. Казань) и Никита Калинин (г. Челябинск). Среди 11-классников — Михаил Кидянкин (г. Саранск), Павел Петров (г. Саранск), Сергей Долгих (г. Рыбинск), Расул Хакимуллин (г. Набережные Челны), Дарья Злыднева (г. Магнитогорск). Победители из числа 9-10-классников получили в подарок ноутбуки Asus, а также уникальную возможность поступить без экзаменов в Президентский физико-математический лицей №239 (г. Санкт-Петербург). Таким образом впервые конкурс, проводимый частной компанией, был приравнен к Всероссийской школьной олимпиаде. 11-классники будут получать ежемесячную именную стипендию от GS Group в течение первого учебного года при условии, что поступят в вузы на востребованные на высокотехнологичном производстве специальности.



Глубину знаний участников оценивали выдающиеся математики: профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, заместитель директора по научной работе Президентского ФМЛ № 239 и директор Городского Математического Центра для одаренных школьников Сергей Рукшин, подготовивший лауреатов Филдсовской премии Сергея Перельмана и Станислава Смирнова; профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор Института программных систем РАН, ректор Института программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», руководитель суперкомпьютерных программ «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» от России Сергей Абрамов; доцент Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН, кандидат физико-математических наук, преподаватель Городского Математического Центра при Президентском ФМЛ №239, член методической комиссии Санкт-Петербургской городской олимпиады, международного конкурса-игры «Кенгуру», фестиваля Юных математиков и международного математического турнира «Математическое многоборье», автор заданий для финального испытания конкурса GS Group Дмитрий Максимов, среди учеников которого — два победителя международной олимпиады по математике.



«В мире происходит технологический перелом — жизнь становится цифровой. Знания, которые вы сейчас получаете, будут востребованы во всех областях. Наполеон ставил математику выше всех наук — люди, обладающие математическим знанием, способны обеспечить победу. Это актуально и сейчас. Именно поэтому мне очень нравится то, что холдинг GS Group, одна из очень немногих в России компаний, которая разрабатывает и производит электронику на территории нашей страны, организует математический конкурс на высочайшем уровне. Я рад видеть, что есть компании, которые понимают, что будущее России зависит от молодого поколения, от общей математической культуры. Особенно ценно, что сегодняшние победители оказываются в равных условиях с победителями всероссийских олимпиад и получают возможность без экзаменов поступить в одну из лучших математических школ России — Президентский физико-математический лицей №239. Вам действительно посчастливилось не пройти мимо конкурса GS Group и попасть в один процент лучших, победив 5 тысяч участников», — сказал Сергей Абрамов, пожелав финалистам стать «чистыми математиками» и научиться решать любые задачи.



«Предприятие GS Nanotech, на площадке которого сегодня проходит финал, создано несколькими десятками молодых инженеров, которые сейчас стали блестящими специалистами мирового уровня. Мы желаем и делаем все, чтобы и вы через несколько лет превратились в такой “инженерный спецназ”, которому будет под силу создать инновационные производства, по масштабу не уступающие нашему», — отметил в ходе церемонии награждения директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков.



Всего в финальный этап III Международного конкурса GS Group по математике прошли 40 школьников из 27 российских населенных пунктов, а также Республики Беларусь.

155 просмотров