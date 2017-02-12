В Калининграде подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
12 февраль 2017, 22:48
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Церемония награждения победителей состоялась в субботу, 11 февраля, во Дворце спорта «Янтарный». Участниками первого регионального чемпионата стали более 90 студентов профессиональных образовательных организаций и молодых рабочих.Теги: конкурс студенты
В течение трех соревновательных дней конкурсанты боролись за призовые места по 15 направлениям: предпринимательство, геодезия, обработка янтаря, дошкольное воспитание, веб-разработка, парикмахерское искусство, сухое строительство и штукатурные работы, электромонтаж, поварской дело, холодильная техника и системы кондиционирования, сетевое и системное администрирование, сварочные технологии, ветеринария, ландшафтный дизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
«Все ребята показали себя достойно, доказав, что они настоящие профессионалы. Отрадно, что среди победителей есть и студентка Черняховского педагогического института, что доказывает хорошее качество подготовки в этом учреждении», - отметила временно исполняющая обязанности регионального министра образования Светлана Трусенёва.
Нынешние победители представят Калининградскую область на полуфинале всероссийского чемпионата, который пройдёт весной в разных регионах России.
Напомним: WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа инженерно-технических и рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой стране, так и во всем мире в целом. Ключевая миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.
В течение трех соревновательных дней конкурсанты боролись за призовые места по 15 направлениям: предпринимательство, геодезия, обработка янтаря, дошкольное воспитание, веб-разработка, парикмахерское искусство, сухое строительство и штукатурные работы, электромонтаж, поварской дело, холодильная техника и системы кондиционирования, сетевое и системное администрирование, сварочные технологии, ветеринария, ландшафтный дизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
«Все ребята показали себя достойно, доказав, что они настоящие профессионалы. Отрадно, что среди победителей есть и студентка Черняховского педагогического института, что доказывает хорошее качество подготовки в этом учреждении», - отметила временно исполняющая обязанности регионального министра образования Светлана Трусенёва.
Нынешние победители представят Калининградскую область на полуфинале всероссийского чемпионата, который пройдёт весной в разных регионах России.
Напомним: WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа инженерно-технических и рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой стране, так и во всем мире в целом. Ключевая миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.
Список номинаций где есть студенты из Гусева
|Место
|ФИО участника
|Наименование организации
|Ветеринария
|1
|Кострова Анна Юрьевна
|ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
|2
|Бойкова Злата Юрьевна
|ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
|3
|Бут Анастасии Геннадиевне
|ГБПОУ КК "Пашковский сельскохозяйственный колледж"
|Ландшафтный дизайн
|1
|Пономарев Игорь Викторович
|ГБУ КО ПОО "Полесский техникум профессиональных технологий"
|1
|Киселева Виктория Андреевна
|ГБУ КО ПОО "Полесский техникум профессиональных технологий"
|2
|Сушко Маркиан Олегович
|ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства»
|2
|Сыродоев Григорий Дмитриевич
|ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства»
|3
|Королева Анастасия Зигфридовня
|ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
|3
|Туленко Татьяна Сергеевна
|ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
|Сварочные технологии
|1
|Кирющенко Владислав Русланович
|ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
|2
|Леньков Николай Александрович
|ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"
|3
|Концевой Игорь Валерьевич
|ГБУ КО ПОО "Технологический колледж"
|Поварское дело
|1
|Бычкова Владислава Алексеевна
|ГБУ КО ПОО «Технологический колледж»
|2
|Горнякова Алена Андреевна
|Западный филиал "РАНХиГС"
|2
|Калинина Алина Анатольевна
|ГБУ КО ПОО "Колледж сервиса и туризма"
|3
|Шалаева Ульяна Сергеевна
|ГБУ КО ПОО "Гусевский политехнический техникум"
|Электромонтаж
|1
|Екимцов Алексей Андреевич
|ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»
|2
|Горшков Вячеслав Олегович
|ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И.Канта»
Инженерно-технический институт
|3
|Зенин Иван Юрьевич
|ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"
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