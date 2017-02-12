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В Калининграде подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

12 февраль 2017, 22:48
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Церемония награждения победителей состоялась в субботу, 11 февраля, во Дворце спорта «Янтарный». Участниками первого регионального чемпионата стали более 90 студентов профессиональных образовательных организаций и молодых рабочих.

В течение трех соревновательных дней конкурсанты боролись за призовые места по 15 направлениям: предпринимательство, геодезия, обработка янтаря, дошкольное воспитание, веб-разработка, парикмахерское искусство, сухое строительство и штукатурные работы, электромонтаж, поварской дело, холодильная техника и системы кондиционирования, сетевое и системное администрирование, сварочные технологии, ветеринария, ландшафтный дизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

«Все ребята показали себя достойно, доказав, что они настоящие профессионалы. Отрадно, что среди победителей есть и студентка Черняховского педагогического института, что доказывает хорошее качество подготовки в этом учреждении», - отметила временно исполняющая обязанности регионального министра образования Светлана Трусенёва.

Нынешние победители представят Калининградскую область на полуфинале всероссийского чемпионата, который пройдёт весной в разных регионах России.

Напомним: WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа инженерно-технических и рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой стране, так и во всем мире в целом. Ключевая миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.

Список номинаций где есть студенты из Гусева

МестоФИО участникаНаименование организации
Ветеринария 
1Кострова Анна ЮрьевнаГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
2Бойкова Злата ЮрьевнаГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
3Бут Анастасии ГеннадиевнеГБПОУ КК "Пашковский сельскохозяйственный колледж"
Ландшафтный дизайн
1Пономарев Игорь ВикторовичГБУ КО ПОО "Полесский техникум профессиональных технологий"
1Киселева Виктория  АндреевнаГБУ КО ПОО "Полесский техникум профессиональных технологий"
2Сушко Маркиан  ОлеговичГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства»
2Сыродоев Григорий  ДмитриевичГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства»
3Королева Анастасия  ЗигфридовняГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
3Туленко Татьяна СергеевнаГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
Сварочные технологии
1Кирющенко Владислав РуслановичГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
2Леньков Николай АлександровичГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"
3Концевой Игорь ВалерьевичГБУ КО ПОО "Технологический колледж"
Поварское дело
1Бычкова Владислава АлексеевнаГБУ КО ПОО «Технологический колледж»
2Горнякова Алена АндреевнаЗападный филиал "РАНХиГС"
2Калинина Алина АнатольевнаГБУ КО ПОО "Колледж сервиса и туризма"
3Шалаева Ульяна СергеевнаГБУ КО ПОО "Гусевский политехнический техникум"
Электромонтаж
1Екимцов Алексей АндреевичГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»
2Горшков Вячеслав ОлеговичФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И.Канта»
Инженерно-технический институт
3Зенин Иван ЮрьевичГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"


Полный список победителей (Посмотреть онлайн) [21,17 Kb] (cкачиваний: 11)
Теги: конкурс студенты
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