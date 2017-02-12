В Калининграде подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

12 февраль 2017, 22:48

Список номинаций где есть студенты из Гусева

Место ФИО участника Наименование организации Ветеринария 1 Кострова Анна Юрьевна ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» 2 Бойкова Злата Юрьевна ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» 3 Бут Анастасии Геннадиевне ГБПОУ КК "Пашковский сельскохозяйственный колледж" Ландшафтный дизайн 1 Пономарев Игорь Викторович ГБУ КО ПОО "Полесский техникум профессиональных технологий" 1 Киселева Виктория Андреевна ГБУ КО ПОО "Полесский техникум профессиональных технологий" 2 Сушко Маркиан Олегович ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства» 2 Сыродоев Григорий Дмитриевич ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства» 3 Королева Анастасия Зигфридовня ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» 3 Туленко Татьяна Сергеевна ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» Сварочные технологии 1 Кирющенко Владислав Русланович ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» 2 Леньков Николай Александрович ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум" 3 Концевой Игорь Валерьевич ГБУ КО ПОО "Технологический колледж" Поварское дело 1 Бычкова Владислава Алексеевна ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» 2 Горнякова Алена Андреевна Западный филиал "РАНХиГС" 2 Калинина Алина Анатольевна ГБУ КО ПОО "Колледж сервиса и туризма" 3 Шалаева Ульяна Сергеевна ГБУ КО ПОО "Гусевский политехнический техникум" Электромонтаж 1 Екимцов Алексей Андреевич ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» 2 Горшков Вячеслав Олегович ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И.Канта»

Инженерно-технический институт 3 Зенин Иван Юрьевич ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"

Церемония награждения победителей состоялась в субботу, 11 февраля, во Дворце спорта «Янтарный». Участниками первого регионального чемпионата стали более 90 студентов профессиональных образовательных организаций и молодых рабочих.В течение трех соревновательных дней конкурсанты боролись за призовые места по 15 направлениям: предпринимательство, геодезия, обработка янтаря, дошкольное воспитание, веб-разработка, парикмахерское искусство, сухое строительство и штукатурные работы, электромонтаж, поварской дело, холодильная техника и системы кондиционирования, сетевое и системное администрирование, сварочные технологии, ветеринария, ландшафтный дизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей., - отметила временно исполняющая обязанности регионального министра образования Светлана Трусенёва.Нынешние победители представят Калининградскую область на полуфинале всероссийского чемпионата, который пройдёт весной в разных регионах России.Напомним: WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа инженерно-технических и рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой стране, так и во всем мире в целом. Ключевая миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.