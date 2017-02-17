В рамках акции «Неделя мужества» инспекторы ГИБДД организовали встречу школьников с ветеранами ОВД

17 февраль 2017, 16:55

Госавтоинспекция Калининградской области

В рамках патриотической акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции Гусевского района организовали встречу ребят из отряда юных инспекторов движения с ветеранами ГИБДД.«Урок мужества» начался с презентации, повествующей об истории формирования дорожной полиции. Инспекторы ГИБДД рассказали ребятам о непростой службе мужественных сотрудников Госавтоинспекции во все времена. Юидовцы узнали о настоящих героях, которые ценой собственной жизни спасли жизни других людей.После исторической справки школьникам представилась возможность пообщаться с представителями районного совета ветеранов органов внутренних дел. Офицеры в отставке поделились с ребятами воспоминаниями о службе, интересных случаях из практики. Ветераны обратили внимание юных инспекторов движения на необходимости развивать самообладание, целеустремленность, смелость и решительность – качества, которыми обязан обладать сотрудник полиции.