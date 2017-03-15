Гусевские студенты заняли призовые места на региональном этапе Всероссийской игры «Начинающий фермер»

15 марта 2017, 13:53

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14 марта 2017 г. на базе кафедры агрономии КГТУ состоялся финал регионального этапа V Всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер» в Калининградской области, организованный Калининградским региональным отделением Российского союза сельской молодежи при поддержке министерства сельского хозяйства Калининградской области, ГБУ «Центр молодежи», Калининградского государственного технического университета, ГК «Залесское молоко» и компании Escape Rooms.



В Игре приняли участие 8 команд из 4-х учебных заведений Калининградской области, готовящих специалистов аграрного профиля.



Команды студентов представили на суд жюри свои разработанные бизнес-планы создания крестьянских (фермерских) хозяйств.



Игра проводилась в целях развития у студентов навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде. И стоит отметить, что игра в Калининградской области проводилась впервые, хотя на федеральном уровне реализуется уже 5 лет.



Решением экспертного жюри призовые места были распределены следующим образом:



- номинация «Студенты профессиональных образовательных организаций»

1-е место - команда Гусевского агропромышленного колледжа «Организация КФХ по производству мясной породы кроликов»;

2-е место - команда Гусевского агропромышленного колледжа «КФХ «LEGUMES»

3-е место - команда Озерского техникума природообустройства «Закладка плантации малины и клубники».



- номинация «Студенты образовательных организаций высшего образования»

1-е место - команда Калининградского филиала Санкт-Петербургского государственного аграрного университета «Развитие тепличного хозяйства КФХ «Аграрник»;

2-е место — команда 4-го курса кафедры агрономии Калининградского государственного технического университета «Возделывание ранней овощной продукции в условиях КФХ»;

3-е место - команда кафедры агропочвоведения и агроэкологии Калининградского государственного технического университета «Закладка плодового сада в Зеленоградском районе».



Все победители и призеры конкурса были награждены дипломами за подписью врио министра сельского хозяйства Калининградской области, а также ценными и памятными призами.



Игра в Калининградской области завершилась, но для команд, занявших первые места, конкурс продолжается. Теперь им предстоит пройти этап заочной оценки их проектов федеральными экспертами, которые выберут лучших из лучших и пригласят в апреле этого года в Москву на финал всероссийского этапа игры.



Калининградское отделение РССМ выражает благодарность всем партнерам и экспертам за помощь в проведении конкурса и надеется, что в следующем году география и количество участников конкурса значительно увеличатся!



Гусевский агропромышленный колледж поздравляет победителей номинации конкурса «Студенты профессиональных образовательных организаций» Букурову Наталью, Шаляпину Анжелику, Новикову Светлану, Шилину Анну, призера Татарикову Елизавету и руководителя проектов – преподавателя экономических дисциплин Моцкус Оксану Григорьевну.

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