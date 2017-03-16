Автосервис Техник
» » » В центральной библиотеке проходит традиционный месячник для дошколят «Море книжных сокровищ»

В центральной библиотеке проходит традиционный месячник для дошколят «Море книжных сокровищ»

16 марта 2017, 10:50
В центральной библиотеке проходит традиционный месячник для дошколят «Море книжных сокровищ»
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
В центральной детской библиотеке проходит традиционный весенний месячник дошкольника под названием «Море книжных сокровищ». Малыши из детских садов города ежедневно приходят в библиотеку, чтобы принять участие в познавательных и развлекательных мероприятиях.

В этом году ребят ждут уроки вежливости, здоровья и экологии, игровые занятия по произведениям Корнея Чуковского и русским народным сказкам, историческое путешествие «Русская матрёшка» и краеведческий час «Природа нашего края».

Многие малыши приходят в библиотеку впервые. Для них библиотечный мир открывается в процессе экскурсии и урока-знакомства «Самая необычная книга». Надеемся, многие из дошколят станут постоянными читателями библиотеки и настоящими ценителями литературы!
Теги: библиотека
70 просмотров
1
Другие новости по теме
Мероприятия центральной детской библиотеки
Мероприятия центральной детской библиотеки
Месячник детской книги для школьников в центральной библиотеке
Месячник детской книги для школьников в центральной библиотеке
В Центральной детской библиотеке проходит Месячник дошкольника «В царстве интересных книг»
В Центральной детской библиотеке проходит Месячник дошкольника «В царстве интересных книг»
27 мая в Центральной библиотеке пройдёт День открытых дверей
27 мая в Центральной библиотеке пройдёт День открытых дверей

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс