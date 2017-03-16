В центральной библиотеке проходит традиционный месячник для дошколят «Море книжных сокровищ»
16 марта 2017, 10:50
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В центральной детской библиотеке проходит традиционный весенний месячник дошкольника под названием «Море книжных сокровищ». Малыши из детских садов города ежедневно приходят в библиотеку, чтобы принять участие в познавательных и развлекательных мероприятиях.библиотека
В этом году ребят ждут уроки вежливости, здоровья и экологии, игровые занятия по произведениям Корнея Чуковского и русским народным сказкам, историческое путешествие «Русская матрёшка» и краеведческий час «Природа нашего края».
Многие малыши приходят в библиотеку впервые. Для них библиотечный мир открывается в процессе экскурсии и урока-знакомства «Самая необычная книга». Надеемся, многие из дошколят станут постоянными читателями библиотеки и настоящими ценителями литературы!
В этом году ребят ждут уроки вежливости, здоровья и экологии, игровые занятия по произведениям Корнея Чуковского и русским народным сказкам, историческое путешествие «Русская матрёшка» и краеведческий час «Природа нашего края».
Многие малыши приходят в библиотеку впервые. Для них библиотечный мир открывается в процессе экскурсии и урока-знакомства «Самая необычная книга». Надеемся, многие из дошколят станут постоянными читателями библиотеки и настоящими ценителями литературы!
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