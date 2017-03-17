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В Дубровской библиотеке школьникам рассказали об экологии

17 марта 2017, 15:40
В Дубровской библиотеке школьникам рассказали об экологии
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В Дубровской библиотеке 16 марта прошло экологическое мероприятие «Сохраним природу – значит, сохраним Родину!». Библиотеку посетили учащиеся 2 класса Калининской школы.

Ребята узнали, что значит слово «экология» и как правильно вести себя, чтобы не навредить природе. Школьники участвовали в викторине «Угадай птицу», отгадывали загадки, читали стихи на экологическую тему. Для детей была подготовлена выставка - обзор «Через книгу - в мир природы».

Мероприятие посетил сказочный персонаж старичок - Лесовичок. Он поиграл с детьми в игры: «Скажи "да" или "нет"», ручеек, и совершил путешествие с ребятами в сказочный лес.
Теги: библиотека экология Дубровское
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