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Детский клуб «Лесовичок» в Покровской библиотеке проводит занятия со школьниками

17 марта 2017, 17:34
Детский клуб «Лесовичок» в Покровской библиотеке проводит занятия со школьниками
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Величава и богата природа нашей огромной Родины. Но и она нуждается в нашем внимании, в нашей защите. Поэтому многие занятия детского клуба по интересам «Лесовичок» в Покровской библиотеке посвящены охране живой природы.

На очередное экологическое мероприятие по теме «Мы в ответе за свою планету» в клуб «Лесовичок» библиотека пригласила учащихся 2 класса Михайловской школы.

В конкурсе «О ком речь?» ребятам нужно было ответить на вопрос, выбрать картинку с изображением животного и назвать его. Кроссворд «Мир растений» о редких растениях, занесенных в Красную книгу, отгадывали все вместе.

Оформленная к этому мероприятия книжная выставка для детей «Наш лучший друг – природа» помогла им лучше узнать мир природы.
Теги: библиотека Покровское
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