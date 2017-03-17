Детский клуб «Лесовичок» в Покровской библиотеке проводит занятия со школьниками

17 марта 2017, 17:34

Размер шрифта

+

++



Величава и богата природа нашей огромной Родины. Но и она нуждается в нашем внимании, в нашей защите. Поэтому многие занятия детского клуба по интересам «Лесовичок» в Покровской библиотеке посвящены охране живой природы.



На очередное экологическое мероприятие по теме «Мы в ответе за свою планету» в клуб «Лесовичок» библиотека пригласила учащихся 2 класса Михайловской школы.



В конкурсе «О ком речь?» ребятам нужно было ответить на вопрос, выбрать картинку с изображением животного и назвать его. Кроссворд «Мир растений» о редких растениях, занесенных в Красную книгу, отгадывали все вместе.



Оформленная к этому мероприятия книжная выставка для детей «Наш лучший друг – природа» помогла им лучше узнать мир природы.

67 просмотров