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Пожарно-спасательная часть города Гусева отметила 70-летний юбилей

15 декабрь 2016, 15:23
Пожарно-спасательная часть города Гусева отметила 70-летний юбилей
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Торжественные мероприятия, посвященные юбилею, начались с построения личного состава. Основным пунктом программы стало чествование ветеранов части, которые принимали активное участие в постройке части и посвятили многие годы жизни службе в пожарной охране.

Гостями ПСЧ № 13 стали 7 человек: бывшие начальники части Петр Федосович Силиченко, Александр Васильевич Захаренко, Виктор Александрович Милых, а также пожарный Николай Николаевич Черей, Антонина Алексеевна Ханявина, которая трудилась инспектором по пожарной профилактике и диспетчером, водители Геннадий Юрьевич Шнейдерис и Борис Казимирович Сорока. Последний имеет самый большой трудовой стаж среди перечисленных гостей – 29 лет. Борис Казимирович не только отлично справлялся со своими служебными обязанностями, но и был неоднократным победителем ведомственных конкурсов на звание лучшего пожарного, имел успехи в прикладном пожарном спорте. Сорока пользовался большим неподдельным авторитетом у коллег, в силу чего долгие годы он был наставником молодежи.

После торжественного поздравления и приветственных речей началась неформальная часть мероприятия. Ветеранов угостили ухой и пловом. За праздничным столом ветераны делились воспоминаниями с молодежью, охотно отвечали на их вопросы о былых временах. Параллельно все желающие могли пролистать исторический формуляр части и посмотреть на мониторе оцифрованные снимки разных лет, связанные с деятельностью пожарно-спасательной части по охране Гусева.

В настоящее время в ПСЧ № 13 работает 41 человек, радиус выезда подразделений части – 29 километров. Самый отдаленный населенный пункт, который она прикрывает – поселок Весново Краснознаменского района, всего под охраной пожарно-спасательной части Гусева более тридцати населенных пунктов.
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# 1 Тупой и еще тупее
  • 16 декабря 2016 00:41
  • Гости
Пока до Весново доедут там все сгорит. Хорошо у нас пожарную службу организовали министры. А что творится в других регионах?
Ребят с праздником. Сухих рукавов вам.
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# 2 Гость Роман
  • 16 декабря 2016 17:16
  • Гости
Пожарниками работают истинные любители борьбы с огнем. Денег там увы платят, что на похлебку бы одному пожарнику хватило, семью не прокормить.
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# 3 кто-то
  • 18 декабря 2016 21:06
  • Гости
когда же у нас будет новое коллективное фото-этому уже лет 10. а ведь каждый год фотографироваться собираемся......
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