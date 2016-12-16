В Центральной библиотеке прошел финал квест-игры «Литературный мистический дозор»

16 декабрь 2016, 11:41

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15 декабря в Центральной библиотеке прошел финал квест-игры «Литературный мистический дозор». Кадетам школы - интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» необходимо было справиться со сложными заданиями, а из подсказок был один фонарик.



В этот вечер участников игры ждало много сюрпризов. Библиотека погрузилась в кромешную тьму. В полной тишине и темноте ребятам надо было пройти первые этапы игры. Но потом начались чудеса. Из разных отделов библиотеки стали появляться персонажи, которые, порой, сами были ответами на вопросы. Они пугали, сбивали с правильного пути и создавали соответствующую атмосферу. Но ребята успешно прошли все этапы, справились с поставленными условиями и встретились в назначенном месте.



Все были достойны победы. За знания, храбрость и волю к победе ребята были награждены грамотами и сладкими призами. После игры некоторые ребята стали читателями библиотеки.



Ура! Ждем новых встреч.

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