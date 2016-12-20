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Программа мероприятий на Новогодние праздники в городе Гусеве

16 декабрь 2016, 17:51
Программа мероприятий на Новогодние праздники в городе Гусеве
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В Гусевском городском округе заготовлено много культурно-массовых и спортивных новогодних мероприятий для гостей и жителей округа. Предлагаем Вашему вниманию программу.

17 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00, Городская площадь
Развлекательно-игровая программа в рамках новогодней ярмарки «Новый год у ворот»

18 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00, Городская площадь
Развлекательно-игровая программа в рамках новогодней ярмарки «Новый год у ворот»

С 24 по 30 декабря 2016 года в 9.00, 11.00 и 14.00, Городской Дом культуры
Интерактивная шоу-программа для детей «В стране Чудес»

24 декабря 2016 года, ФОК г. Гусева
Первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по плаванию на призы Деда Мороза

24 декабря 2016 года, МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ»
Первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по вольной борьбе

24 и 25 декабря 2016 года в 10.00, ФОК г. Гусева
Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти С. Колбасова

25 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00, Городская площадь
Развлекательно-игровая программа в рамках новогодней ярмарки «Новый год у ворот»

С 26 по 30 декабря 2016 года, с 12.30 до 14.00 и с 18.00 до 19.00, Городская площадь
Интерактивная музыкально-познавательная развлекательная акция «Время предновогодних чудес»

26 декабря 2016 года в 16.00, Городской Дом культуры
Новогоднее торжественное мероприятие «С Новым годом, с ярким будущим - любимый город»

27 декабря 2016 года в 18.00, Детская школа искусств
Новогодняя Ансамблея «Новогодний серпантин»

28 декабря 2016 года в 11.00, ФОК г. Гусева
Новогодняя сказка на льду

1 января 2017 года в 01.00, Городская площадь
Новогодняя ночь «Под ритмы Нового года»

С 2 по 10 января 2017, в течение дня, детская библиотека
Игра у книжной выставки «Зимние заботы»

С 2 по 17 января 2017, в течение дня, Гусевский музей
Экспонирование выставки детского творчества «Рождественский вертеп»

2 января 2017 с 16.00 по 18.00, Универсальная площадка на территории ФОКа
Развлекательная программа для детей «На старт, внимание, Новый год!»

3 января 2016 года в 13.00, Городской Дом культуры
Интерактивная шоу-программа для детей «В стране Чудес»

3 января 2016 года в 11.30, ФОК г. Гусева
Семейные «Весёлые старты»

4 января 2017 года в 10.00, Пирамида-Свободная
Новогодний турнир по Бильярдному спорту

4 января 2017 года в 10.00, ФОКг. Гусева
Новогодняя зарядка (группа здоровья, активные пенсионеры)

4 января 2017 года с 16.00 до 17.00, Универсальная площадка на территории ФОКа
Развлекательная игровая программа для детей «Здравствуй, Новый год!»

5 января 2017 года в 11.00, Дом офицеров
Турнир по шахматам и шашкам

5 января 2017 года в 12.00, ФОК г. Гусева
Новогодний турнир по настольному теннису для пожилых людей

5 января 2017 года с 16.00 до 18.00, Универсальная площадка на территории ФОКа
Развлекательная игровая программа для детей «В гостях у Деда Мороза»

7 января 2016 года, в 17.00, Городская площадь
Праздничная интерактивная программа «Свет Рождества»

8 января 2017 года в 13.30, ФОК г. Гусева
Первенство по мини-футболу

8 января 2017 года с 16.00 до 18.00, Универсальная площадка на территории ФОКа
Развлекательно-игровая программа для детей «Новогодние потехи»

9 января 2017 года с 16.00 до 18.00, Универсальная площадка на территории ФОКа
Развлекательная игровая программа для детей «Новогодний марафон развлечений»

13 января 2017 года, Гусевский музей
Рождественское мероприятие «Васильев вечер»
1 922 просмотра   |   6 комментариев
Новость отредактирована 20.12.2016, 15:17
Причина: Дополнено
2
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# 1 Профит
  • 16 декабря 2016 19:15
  • Гости
А депутаты под "фанеру" опять петь будут?? Или они как люди, дома будут с родными отмечать, а не на площади опу морозить?
ЦитироватьОтветить0
# 2 Сitizen
  • 16 декабря 2016 19:39
  • Гости
Как обычно, всё для любимого народа и только с электоратом.
ЦитироватьОтветить1
# 3 Прохожий
  • 17 декабря 2016 04:33
  • Гости
Цитата: Профит
А депутаты под "фанеру" опять петь будут??

Как, они ещё и поют!?
ЦитироватьОтветить4
# 4 Андрей
  • 17 декабря 2016 23:25
  • Гости
Херня какае то, а не программа. Буду дома с друзьями и родными отдыхать. Пускай чинуши жопу морозят.
ЦитироватьОтветить3
# 5 Я
  • 18 декабря 2016 13:28
  • Гости
Вопрос один: НА-ХРЕ-НА????????
ЦитироватьОтветить2
# 6 Просто
  • 19 декабря 2016 19:19
  • Гости
Почти как всегда из года в год, господа. С детками погулять не плохо, была бы погода. Единственное почему на льду так рано дети в садиках и в школах. Или это отчет тренеров перед взрослым спортотделом?
ЦитироватьОтветить0

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