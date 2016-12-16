Розыгрыш пригласительного для двух персон на премьеру комедии «Ёлки 5»
16 декабрь 2016, 18:40
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Дорогие друзья!
Наш сайт совместно с кинотеатром «Люмен Фильм» проводит розыгрыш пригласительного билета для двух персон на премьеру новогодней комедии «Ёлки 5».
Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.
Победитель определится 22 декабря.
С наступающим всех Новым годом!
Наш сайт совместно с кинотеатром «Люмен Фильм» проводит розыгрыш пригласительного билета для двух персон на премьеру новогодней комедии «Ёлки 5».
Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.
Победитель определится 22 декабря.
С наступающим всех Новым годом!
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