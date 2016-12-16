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Розыгрыш пригласительного для двух персон на премьеру комедии «Ёлки 5»

16 декабрь 2016, 18:40
Розыгрыш пригласительного для двух персон на премьеру комедии «Ёлки 5»
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Дорогие друзья!

Наш сайт совместно с кинотеатром «Люмен Фильм» проводит розыгрыш пригласительного билета для двух персон на премьеру новогодней комедии «Ёлки 5».

Условия очень просты, нужно состоять в группах «Люмен Фильм» и «www.Gusev-Online.ru» в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться со всеми записью по этой ссылке.

Победитель определится 22 декабря.

С наступающим всех Новым годом!
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# 1 Живу я тут
  • 16 декабря 2016 19:02
  • Гости
С наступающим Новым годом всех !
ЦитироватьОтветить0
# 2 Зритель
  • 17 декабря 2016 21:38
  • Гости
Больше нравится цифра 7. Подожду.
ЦитироватьОтветить4

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