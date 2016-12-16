Гусевская команда приняла участие в открытом областном турнире по робототехнике «Сумо на управлении»

16 декабрь 2016, 20:35

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Робототехника – это отличный способ для подготовки детей к современной жизни, наполненной высокими технологиями. Это необходимо, так как наша жизнь просто изобилует различной высокотехнологичной техникой. Ее знание открывает перед подрастающим поколением массу возможностей и делает дальнейшее развитие технологий более стремительным. Одно из направлений развития робототехники – участие в различных робототехнических конкурсах и соревнованиях.



В рамках статуса Федеральной инновационной площадки, осуществляющей деятельность в сфере образования детей, «Лицей №18» города Калининграда с 8 по 10 декабря 2016 года провёл I открытый областной турнир по робототехнике «Сумо на управлении». Участникам соревнований предстояло разработать и сконструировать такого робота, чтобы он смог вытолкать соперника за пределы игрового поля.



В соревнованиях приняли участие около 40 команд юных спортсменов-робототехников от 7 до 17 лет из Калининграда, Балтийска, Гусева, Светлогорска, Советска и других городов области.



Интрига состояла в том, что разделения на возрастные категории не предусматривалось, и на игровом поле встречались первоклассник с десятиклассником. Особенности данных боёв состояли в том, что роботами управляли операторы. Человеческий фактор был очень важен!



В состав команды города Гусева вошли обучающиеся объединения «Робототехника» Детско-юношеского центра (руководитель Ларенков Валерий Васильевич): Борщевская София, Волохова Анастасия, Ган Никита, Замалдинов Глеб.



Конструкция робота наших ребят соответствовала всем требованиям и не уступала конструкциям соперников. Уверенность в наших «роботах-сумоистах» была, и они не подвели, хотя боролись на нестандартном поле.



В подобных соревнованиях обучающиеся ДЮЦ принимали участие впервые. Шансы на победу были высоки, но не хватило опыта. По итогам соревнований наши ребята показали 6 и 7 результат. Но юные конструкторы из Гусева решительно настроены совершенствовать роботов и в следующем году взять реванш. Так держать!

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