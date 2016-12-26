В ГДК состоялся Х юбилейный фестиваль лиги юмора «Остров КВН»

26 декабрь 2016, 15:10

17 декабря в Городском доме культуры состоялся 10 юбилейный фестиваль лиги юмора «Остров КВН».Гран-при - " На вырост" (Славск)1 место первого блока - "На позитиве" (пос Борское, Гвардейский район)2 место первого блока - " ДОСВИДУЛИ" (Гвардейск -Черняховск)3 место первого блока - "Не ваше дело" (Гусев)1 место второго блока - "Сложное название" (Полесск)2 место второго блока - " Одна Одная" (Гусев)3 место второго блока - "Без ошибок" (Черняховск)Лучшая шутка первого блока - "Не ваше дело" (Гусев)Лучшая шутка второго блока - "Шкарпэтки"(Гусев)Лучшая актриса первого блока - " Многоточие" ( Озерск)Лучшая актриса второго блока - "ДОСВИДУЛИ" ( Черняховск- Гвардейск)Лучший актер первого блока - " на вырост" (Славск)Лучший актер второго блока - "Нон стоп" ( Ладушкин)01. «НОВЫЕ ЛИЦА» (МАУ ГДК города Гусева)02. «На позитиве» (пос. Борское, Гвардейский район)03. «Пятерочка» (МОУ СОШ № 5, Гусев)04. «Суп из топора» (город Черняховск)05. «Банда Т» (Дворовая, Гусев)06. «Не ваше дело» ( ГПТ - МОУ СОШ № 3, Гусев)07. «Шли мимо» (город Советск)08.«Досвидули» (Черняховск — Гвардейск)09. «На вырост» (Славск)10. «Одна однаЯ» (МАУ ГДК города Гусева)11. Сборная 1 курса таможенного дела РАНХиГС (Калининград)12. «Команда вроде нас» (МАУ ГДК города Гусева)13 «Многоточие» (город Озерск)14. «Без ошибок» (город Черняховск)15. «Сложное Название» (город Полесск)16. «Местный вызов» (город Светлый)17. «Классная командежка» (ГПТ, Гусев)18. «Шкарпэтки» (ГПТ, Гусев)19. «Non Stop» (город Ладушкин)20. ГОСТИ ИГРЫ (участники центральной лиги "ПОВОЛЖЬЕ") - "Женский Бунт" (город Гвардейск)- Кубок Главы МО "Гвардейский ГО" - "На Вырост"(г. Славск)- Редакторский Кубок - "Досвидули" (Гвардейск - Черняховск)- Кубок "Надежда" - "Сложное Название" (г. Полесск)- Лучший Актер - Евгений Тишков и Евгений Быков( На Вырост, г. Славск)- Лучшая Актриса - Маргарита Одинцова (Классная Командёжка, г. Гусев)- Лучшая Шутка - Бутик в Гвардейске (Третьего не дано, г. Гусев)Приятно отметить, что все призы достались командам - участницам лиги юмора «Остров КВН».