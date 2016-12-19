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На складе Дома ребенка в Гусеве хранятся излишки вещей на 2 млн рублей

19 декабрь 2016, 16:04
На складе Дома ребенка в Гусеве хранятся излишки вещей на 2 млн рублей
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Прокуратура области проверила исполнение законодательства о защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Калининградской области. Выявлены многочисленные нарушения, том числе и в Гусеве.

При проверке специализированного дома ребенка №2 города Гусева установлено, что учреждением приобретены материальные ценности в объеме большем, чем требуется, из-за чего они не используются в течение длительного периода. Так, исходя из штампов на одежде, на складе хранятся вещи, приобретенные еще в 1993 году, то есть 23 года назад. По состоянию на октябрь 2016 года на складе дома ребенка хранятся излишки вещей на общую сумму более 2 млн. рублей.

При проверке личного дела одного из несовершеннолетних прокуратура установила, что органы опеки и попечительства обследование жилого помещения, закрепленного за сиротой из Гусева, вообще не проводили.

Всего по результатам проверки прокурорами городов и районов области выявлено 493 нарушения законов о защите жилищных прав детей. В целях устранения нарушений закона прокурорами внесено 44 представления, опротестовано 16 нормативных правовых актов, в суды области предъявлено 17 исковых заявлений в интересах детей, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.
Теги: прокуратура
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