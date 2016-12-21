В Гусеве сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасность детей – в наших руках!»

21 декабрь 2016, 12:08

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По данным ГИБДД, наезд на пешехода является самым распространённым видом дорожно-транспортных происшествий. Нередко в таких случаях страдают дети.



В целях профилактики ДТП с участием юных пешеходов сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения не только с детьми, но и с их родителями. Ведь именно взрослые в первую очередь ответственны за безопасность несовершеннолетних.



В одном из детских садов Гусева члены родительского комитета провели опрос родителей о ношении световозвращающих элементов юными пешеходами. По итогам опроса выяснилось, что из 100 респондентов только 22 позаботились о безопасности своих детей и обеспечили их верхнюю одежду «светлячками».



Чтобы кардинально поменять мнение родителей, сотрудники ГИБДД провели с ними занятия, в ходе которых напомнили, что безопасность детей – в их руках. Ведь именно взрослые должны осознанно и ответственно подойти к защите жизни и здоровья подрастающего поколения.



Автоинспекторы разъяснили, что присутствие на одежде светоотражающих элементов в современных дорожных условиях – это острая необходимость. В условиях плотного транспортного потока водители не всегда имеют возможность заблаговременно заметить пешехода без светоотражателей. Однако если пеший участник движения «светится» в темноте, его хорошо видно за сотни метров. У водителя появляется время затормозить, а у пешехода – безопасно перейти проезжую часть.



О безопасности на дорогах полицейские напомнили и самим юным участникам движения. Детям разъяснили правила ношения световозвращающих элементов на верхней одежде: спереди на уровне груди, сзади и по бокам. Световозвращающая повязка должна быть надета на правую руку в районе локтя. При этом пешеход должен двигаться по тротуару или краю проезжей части навстречу транспортному потоку.

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