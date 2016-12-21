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В Гусеве сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасность детей – в наших руках!»

21 декабрь 2016, 12:08
В Гусеве сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасность детей – в наших руках!»
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По данным ГИБДД, наезд на пешехода является самым распространённым видом дорожно-транспортных происшествий. Нередко в таких случаях страдают дети.

В целях профилактики ДТП с участием юных пешеходов сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения не только с детьми, но и с их родителями. Ведь именно взрослые в первую очередь ответственны за безопасность несовершеннолетних.

В одном из детских садов Гусева члены родительского комитета провели опрос родителей о ношении световозвращающих элементов юными пешеходами. По итогам опроса выяснилось, что из 100 респондентов только 22 позаботились о безопасности своих детей и обеспечили их верхнюю одежду «светлячками».

Чтобы кардинально поменять мнение родителей, сотрудники ГИБДД провели с ними занятия, в ходе которых напомнили, что безопасность детей – в их руках. Ведь именно взрослые должны осознанно и ответственно подойти к защите жизни и здоровья подрастающего поколения.

Автоинспекторы разъяснили, что присутствие на одежде светоотражающих элементов в современных дорожных условиях – это острая необходимость. В условиях плотного транспортного потока водители не всегда имеют возможность заблаговременно заметить пешехода без светоотражателей. Однако если пеший участник движения «светится» в темноте, его хорошо видно за сотни метров. У водителя появляется время затормозить, а у пешехода – безопасно перейти проезжую часть.

О безопасности на дорогах полицейские напомнили и самим юным участникам движения. Детям разъяснили правила ношения световозвращающих элементов на верхней одежде: спереди на уровне груди, сзади и по бокам. Световозвращающая повязка должна быть надета на правую руку в районе локтя. При этом пешеход должен двигаться по тротуару или краю проезжей части навстречу транспортному потоку.
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# 1 железяка 39
  • Вчера, 17:53
  • Гости
было бы не плохо осветить пешеходные переходы дополнительными фонарями, что бы пешехода было видно у края проезжей части.
ЦитироватьОтветить3
# 2 Сергей
  • Вчера, 19:24
  • Гости
И пешеходам объяснить, что бы носили световозвращатели. Вечером их в темной куртке не видно!!!
ЦитироватьОтветить1
# 3 любопытная
  • Вчера, 21:41
  • Гости
интересно, в какой школе инспектор стоит у доски? дети не в форме, что для Гусева уже не характерно.
ЦитироватьОтветить0
# 4 Удивленный
  • Сегодня, 08:26
  • Гости
любопытная,
Что-то в поселковых школах формы ни у кого нет. Взять ту же Калининскую. Или Вы кроме самого Гусева не знаете, что есть еще и район?
ЦитироватьОтветить1

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