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Гусевский консервный комбинат оштрафован на 10 тысяч рублей

21 декабрь 2016, 14:47
Гусевский консервный комбинат оштрафован на 10 тысяч рублей
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ООО «Гусевский консервный комбинат» за нарушение ветеринарно-санитарных правил оштрафовано на 10 тыс. руб. Об этом пишет информационное агентство «Русский Запад», ссылаясь на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Предприятие нарушило санитарные правила для холодильников, правила для предприятий мясной промышленности и правила по организации и проведению дератизационных мероприятий.

ООО «Гусевский консервный комбинат» назначено наказание в виде штрафа – 10 тыс. руб. Исполнительный директор предприятия также подвергся штрафу – 3 тыс. руб., поскольку административное правонарушение было допущено по его вине.

Постановления вступили в законную силу.
Теги: штрафы Роспотребнадзор
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# 1 Прохожий
  • Вчера, 15:56
  • Гости
Теперь наверно обанкротится...
ЦитироватьОтветить3
# 2 Гость Гость
  • Вчера, 16:20
  • Гости
Чем больше компания, тем меньше штраф. Остальное наверно взяли консервами.
ЦитироватьОтветить2
# 3 Ветеренария
  • Вчера, 17:21
  • Гости
Всено-то 10! Как много!!! Кушайте товарищи....
ЦитироватьОтветить0
# 4 ВАСИЛИЙ
  • Вчера, 19:56
  • Гости
ШТРАФУЮТ КОМБИНАТ НЕ ТЕХ ШТРАФУЮТ МАГАЗИНЫ ТАК БЫСТРО ТОЖЕ А ЧЕГО НЕ ШТРАФУЕТЕ КТО ТОРГУЕТ ДОМА НАПРИМЕР В 16 ДОМЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ОТ ОЛЬВИИ ТРАВЯТ ЛЮДЕЙ НЕЛНЦЕНЗИОННОЙ ВОДКОЙ И НИ КОМУ ДЕЛА НЕТ А НА КОНСЕРВЫЙ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЯ ТАК У НИХ И КНИЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЕСТЬ А ВОТ У ТЕХ КОГО НАДО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК КОНСЕРВАВИ ВЗЯЛИ
ЦитироватьОтветить0
# 5 Андрей
  • Вчера, 21:03
  • Гости
Меня как ИП оштрафовали на 47000 рубле за то что на рыбу сертификат не предоставил, хотя я его потом довёз.
ЦитироватьОтветить3
# 6 Капсовый Надзиратель
  • Сегодня, 00:29
  • Гости
Цитата: ВАСИЛИЙ
ШТРАФУЮТ КОМБИНАТ НЕ ТЕХ ШТРАФУЮТ МАГАЗИНЫ ТАК БЫСТРО ТОЖЕ А ЧЕГО НЕ ШТРАФУЕТЕ КТО ТОРГУЕТ ДОМА НАПРИМЕР В 16 ДОМЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ОТ ОЛЬВИИ ТРАВЯТ ЛЮДЕЙ НЕЛНЦЕНЗИОННОЙ ВОДКОЙ И НИ КОМУ ДЕЛА НЕТ А НА КОНСЕРВЫЙ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЯ ТАК У НИХ И КНИЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЕСТЬ А ВОТ У ТЕХ КОГО НАДО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК КОНСЕРВАВИ ВЗЯЛИ


Василий, спокойно! Сделайте глубокий вдох и отключите капс. Со знаками препинания уже сложнее - их наоборот надо включить.

P.S. Выдохнуть уже можно. Спасибо.
ЦитироватьОтветить1

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