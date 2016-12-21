Гусевский консервный комбинат оштрафован на 10 тысяч рублей
21 декабрь 2016, 14:47
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ООО «Гусевский консервный комбинат» за нарушение ветеринарно-санитарных правил оштрафовано на 10 тыс. руб. Об этом пишет информационное агентство «Русский Запад», ссылаясь на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Калининградской области.Теги: штрафы Роспотребнадзор
Предприятие нарушило санитарные правила для холодильников, правила для предприятий мясной промышленности и правила по организации и проведению дератизационных мероприятий.
ООО «Гусевский консервный комбинат» назначено наказание в виде штрафа – 10 тыс. руб. Исполнительный директор предприятия также подвергся штрафу – 3 тыс. руб., поскольку административное правонарушение было допущено по его вине.
Постановления вступили в законную силу.
Предприятие нарушило санитарные правила для холодильников, правила для предприятий мясной промышленности и правила по организации и проведению дератизационных мероприятий.
ООО «Гусевский консервный комбинат» назначено наказание в виде штрафа – 10 тыс. руб. Исполнительный директор предприятия также подвергся штрафу – 3 тыс. руб., поскольку административное правонарушение было допущено по его вине.
Постановления вступили в законную силу.
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