Прокуратура обязала оборудовать пожарные водоемы подъездными площадками для автомобилей
21 декабрь 2016, 19:10
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Гусевская городская прокуратура проверила соблюдение администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» требований законодательства, направленного на обеспечение противопожарной безопасности.Теги: прокуратура
Городская прокуратура установила, что пожарные водоемы, расположенные в поселках Кубановка и Первомайское, не отвечают установленным федеральным законодательством требованиям.
В связи с этим городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления оборудовать пожарные водоемы, расположенные в указанных поселках, подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Гусевский городской суд, рассмотрев гражданское дело, признал исковые требования прокурора обоснованными и удовлетворил их.
Решения суда в законную силу не вступили.
Городская прокуратура установила, что пожарные водоемы, расположенные в поселках Кубановка и Первомайское, не отвечают установленным федеральным законодательством требованиям.
В связи с этим городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления оборудовать пожарные водоемы, расположенные в указанных поселках, подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Гусевский городской суд, рассмотрев гражданское дело, признал исковые требования прокурора обоснованными и удовлетворил их.
Решения суда в законную силу не вступили.
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