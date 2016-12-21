Прокуратура обязала оборудовать пожарные водоемы подъездными площадками для автомобилей

21 декабрь 2016, 19:10

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Гусевская городская прокуратура проверила соблюдение администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» требований законодательства, направленного на обеспечение противопожарной безопасности.



Городская прокуратура установила, что пожарные водоемы, расположенные в поселках Кубановка и Первомайское, не отвечают установленным федеральным законодательством требованиям.



В связи с этим городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления оборудовать пожарные водоемы, расположенные в указанных поселках, подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.



Гусевский городской суд, рассмотрев гражданское дело, признал исковые требования прокурора обоснованными и удовлетворил их.



Решения суда в законную силу не вступили.

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