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Прокуратура обязала оборудовать пожарные водоемы подъездными площадками для автомобилей

21 декабрь 2016, 19:10
Прокуратура обязала оборудовать пожарные водоемы подъездными площадками для автомобилей
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Гусевская городская прокуратура проверила соблюдение администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» требований законодательства, направленного на обеспечение противопожарной безопасности.

Городская прокуратура установила, что пожарные водоемы, расположенные в поселках Кубановка и Первомайское, не отвечают установленным федеральным законодательством требованиям.

В связи с этим городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления оборудовать пожарные водоемы, расположенные в указанных поселках, подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Гусевский городской суд, рассмотрев гражданское дело, признал исковые требования прокурора обоснованными и удовлетворил их.

Решения суда в законную силу не вступили.
Теги: прокуратура
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# 1 патриот
  • Вчера, 20:05
  • Гости
в кубановке на территории мастерских в пожарном водоеме летом плавали дохлые собаки .
ЦитироватьОтветить0
# 2 Друг Николая Ц.
  • Сегодня, 16:19
  • Гости
Я буду машину мыть призжать
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