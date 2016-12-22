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«Городской объектив»: Свадьба он-лайн

22 декабрь 2016, 13:08
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Что первым приходит на ум при слове «загс»? Конечно, свадьба: марш Мендельсона, белое платье, кольца, шампанское… На самом деле регистрация брака составляет лишь десять процентов работы сотрудников органов записи актов гражданского состояния, которые 18 декабря отметили свой профессиональный праздник.

Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, почему не все пенсионеры получат 5 тысяч до 1 января;
- пустили музей под нож;
- изучили афишу новогодних каникул;
- попробовали праздник на вкус;
- узнали о подвиге «Лебедя».

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Теги: Городской объектив
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