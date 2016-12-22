«Городской объектив»: Свадьба он-лайн
22 декабрь 2016, 13:08
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Что первым приходит на ум при слове «загс»? Конечно, свадьба: марш Мендельсона, белое платье, кольца, шампанское… На самом деле регистрация брака составляет лишь десять процентов работы сотрудников органов записи актов гражданского состояния, которые 18 декабря отметили свой профессиональный праздник.Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, почему не все пенсионеры получат 5 тысяч до 1 января;
- пустили музей под нож;
- изучили афишу новогодних каникул;
- попробовали праздник на вкус;
- узнали о подвиге «Лебедя».
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже. Теперь и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- выяснили, почему не все пенсионеры получат 5 тысяч до 1 января;
- пустили музей под нож;
- изучили афишу новогодних каникул;
- попробовали праздник на вкус;
- узнали о подвиге «Лебедя».
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже. Теперь и во всех киосках «Пресса»!
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