Творческая делегация ДШИ посетила Международный проект для молодежи «Salve, Klaipėda!»
22 декабрь 2016, 14:47
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2-3 декабря 2016 г. творческая делегация нашей школы стала участником заключительного Гала-концерта Международного молодёжного конкурса-фестиваля творческих программ «Salve, Klaipėda!» (г.Клайпеда, Литва).ДШИ Литва
Изначально нас привлек необычный формат проведения конкурса. Во время подготовки программы выступления мы поняли, какие огромные возможности в реализации и интерпретации дает нашим творческим коллективам тематика фестиваля. За основу был взят самобытный репертуар ансамбля скрипачей «Концертино» (руководитель - О.Л. Тихомирова), ансамбля аккордеонистов «Аккорд» (руководитель – О.С. Разумная), вокально-хореографического ансамбля «Русские узоры» (руководители – М.В. Широкова, О.Е. Бибяева), ансамбля классического танца «Реверанс» (руководитель – М.А. Миронович). В музыкальной театрализации были задействованы так же: вокальная группа учащихся отделения хорового пения (руководители – К.О. Возная, О.В. Евтягина), учащиеся классов А.В. Крепишковой и Т.Н. Чурун. Для тематических слайдов были подобраны работы учеников отделения изобразительного искусства. В итоге наши творческие фантазии вылились в замечательную креативную программу «Музыка во имя мира!». Средствами искусства мы старались сказать, что музыка служит важной цели единения и взаимопонимания всех людей на нашей планете.
Выступления участников гала-концерта длились около двух часов. Разноязычные коллективы прекрасно понимали друг друга. Наши ребята, несмотря на усталость от дороги, выступали вдохновенно и артистично. И после концерта нас ждали восхищенные отзывы организаторов и зрителей.
А потом наступило самое приятное время – прогулки по вечерней Клайпеде, отдых в уютном отеле. Утром нас ожидали развлечения в Парке динозавров, яркие впечатления от посещения Перевернутого дома, 5D кинотеатра и зеркального лабиринта.
После этой поездки у ребят надолго останутся теплые воспоминания от встречи с замечательным городом Клайпеда.
Мы благодарим организаторов и участников программы за стремление к творческому содружеству.
Администрация школы выражает благодарность родителям, которые поддержали инициативу школы и не остались равнодушными к творческим стремлениям своих детей. Также благодарим спонсоров Галину Мечиславовну Пузыревскую, Татьяну Борисовну Филатову, Владимира Анатольевича Мишина за посильную финансовую помощь.
Изначально нас привлек необычный формат проведения конкурса. Во время подготовки программы выступления мы поняли, какие огромные возможности в реализации и интерпретации дает нашим творческим коллективам тематика фестиваля. За основу был взят самобытный репертуар ансамбля скрипачей «Концертино» (руководитель - О.Л. Тихомирова), ансамбля аккордеонистов «Аккорд» (руководитель – О.С. Разумная), вокально-хореографического ансамбля «Русские узоры» (руководители – М.В. Широкова, О.Е. Бибяева), ансамбля классического танца «Реверанс» (руководитель – М.А. Миронович). В музыкальной театрализации были задействованы так же: вокальная группа учащихся отделения хорового пения (руководители – К.О. Возная, О.В. Евтягина), учащиеся классов А.В. Крепишковой и Т.Н. Чурун. Для тематических слайдов были подобраны работы учеников отделения изобразительного искусства. В итоге наши творческие фантазии вылились в замечательную креативную программу «Музыка во имя мира!». Средствами искусства мы старались сказать, что музыка служит важной цели единения и взаимопонимания всех людей на нашей планете.
Выступления участников гала-концерта длились около двух часов. Разноязычные коллективы прекрасно понимали друг друга. Наши ребята, несмотря на усталость от дороги, выступали вдохновенно и артистично. И после концерта нас ждали восхищенные отзывы организаторов и зрителей.
А потом наступило самое приятное время – прогулки по вечерней Клайпеде, отдых в уютном отеле. Утром нас ожидали развлечения в Парке динозавров, яркие впечатления от посещения Перевернутого дома, 5D кинотеатра и зеркального лабиринта.
После этой поездки у ребят надолго останутся теплые воспоминания от встречи с замечательным городом Клайпеда.
Мы благодарим организаторов и участников программы за стремление к творческому содружеству.
Администрация школы выражает благодарность родителям, которые поддержали инициативу школы и не остались равнодушными к творческим стремлениям своих детей. Также благодарим спонсоров Галину Мечиславовну Пузыревскую, Татьяну Борисовну Филатову, Владимира Анатольевича Мишина за посильную финансовую помощь.
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