Творческая делегация ДШИ посетила Международный проект для молодежи «Salve, Klaipėda!»

22 декабрь 2016, 14:47

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2-3 декабря 2016 г. творческая делегация нашей школы стала участником заключительного Гала-концерта Международного молодёжного конкурса-фестиваля творческих программ «Salve, Klaipėda!» (г.Клайпеда, Литва).



Изначально нас привлек необычный формат проведения конкурса. Во время подготовки программы выступления мы поняли, какие огромные возможности в реализации и интерпретации дает нашим творческим коллективам тематика фестиваля. За основу был взят самобытный репертуар ансамбля скрипачей «Концертино» (руководитель - О.Л. Тихомирова), ансамбля аккордеонистов «Аккорд» (руководитель – О.С. Разумная), вокально-хореографического ансамбля «Русские узоры» (руководители – М.В. Широкова, О.Е. Бибяева), ансамбля классического танца «Реверанс» (руководитель – М.А. Миронович). В музыкальной театрализации были задействованы так же: вокальная группа учащихся отделения хорового пения (руководители – К.О. Возная, О.В. Евтягина), учащиеся классов А.В. Крепишковой и Т.Н. Чурун. Для тематических слайдов были подобраны работы учеников отделения изобразительного искусства. В итоге наши творческие фантазии вылились в замечательную креативную программу «Музыка во имя мира!». Средствами искусства мы старались сказать, что музыка служит важной цели единения и взаимопонимания всех людей на нашей планете.



Выступления участников гала-концерта длились около двух часов. Разноязычные коллективы прекрасно понимали друг друга. Наши ребята, несмотря на усталость от дороги, выступали вдохновенно и артистично. И после концерта нас ждали восхищенные отзывы организаторов и зрителей.



А потом наступило самое приятное время – прогулки по вечерней Клайпеде, отдых в уютном отеле. Утром нас ожидали развлечения в Парке динозавров, яркие впечатления от посещения Перевернутого дома, 5D кинотеатра и зеркального лабиринта.



После этой поездки у ребят надолго останутся теплые воспоминания от встречи с замечательным городом Клайпеда.



Мы благодарим организаторов и участников программы за стремление к творческому содружеству.



Администрация школы выражает благодарность родителям, которые поддержали инициативу школы и не остались равнодушными к творческим стремлениям своих детей. Также благодарим спонсоров Галину Мечиславовну Пузыревскую, Татьяну Борисовну Филатову, Владимира Анатольевича Мишина за посильную финансовую помощь.

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