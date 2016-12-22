Виштынецкая паутина: кто помог передать в частные руки «дачу Геринга»
22 декабрь 2016, 18:18
Виштынецкий парк
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«Новый Калининград.Ru» продолжает разбираться в истории с застройкой Имперского охотничьего двора Роминтен, где ранее располагалась дача Германа Геринга. Новые подробности — в очередной серии журналистского расследования.Теги: Виштинец коррупция
Индивидуальный предприниматель из Гусева Олеся Сафонова не получала на руки разрешение на строительство, которое позволило ей зарегистрировать право собственности на фундаменты бывшей «дачи Геринга», утверждает администрация Нестеровского района. Разрешение действительно было оформлено, но на руки ей не выдавалось. Более того, спустя год документ был отозван. Поэтому теперь суд вправе лишить индивидуального предпринимателя из Гусева права собственности на эту недвижимость. Если, правда, в этом будут заинтересованы правоохранительные органы или местные власти и кто-то из них решит обратиться в суд.
Но обо всём по порядку. Летом 2016 года калининградские краеведы рассказали журналистам о готовящейся застройке территории Имперского охотничьего двора Роминтен — небольшого живописного участка в парке «Виштынецкий», где в довоенные времена располагалась дача рейхсминистра Геринга. От дачи остались лишь фундаменты — само здание было уничтожено в 1944 году, больше в округе ничего не было.
Фундаменты простояли в заброшенном месте 70 лет. Однако несколько лет назад вокруг них началось активное движение — деревья вырубили, в начале 2016 года рядом появилась столбовая трансформаторная подстанция — кто-то потратил немало денег, чтобы проложить кабельную электрическую линию, а летом на участке начались приготовления к строительным работам.
В ноябре врио министра культуры и туризма Андрей Ермак в беседе с журналистами рассказал, что, по данным, которые ему дали в минприроды, на месте «дачи Геринга», планируется построить гостевой дом. Правда, будет ли этот дом действительно гостевым, а не чьей-то личной усадьбой, сказать он затруднился. Позже региональные власти информацию о стройке опровергли — врио вице-премьера Александр Шендерюк-Жидков, ссылаясь на данные руководства природного парка «Виштынецкий», сообщил: на территории парка капитальное строительство запрещено, на месте Имперского охотничьего двора ведутся лишь благоустроительные работы.
Эти «благоустроительные работы» увидели своими глазами журналисты, побывав в отдаленном уголке природного парка: свежие следы от протекторов автомобилей, частично залитый бетоном старый фундамент, пластиковые трубы — выводы будущих коммуникаций, а также трансформаторный столб и пару быстровозводимых бытовок. Явные приготовления к стройке.
Дальше началось самое интересное. Минприроды в официальном ответе на запрос сообщило, что участок находится в аренде у некого индивидуального предпринимателя С., а на старые фундаменты довоенной постройки в 2014 году было зарегистрировано право собственности.
При поддержке регионального офиса «Трансперенси Интернешнл-Россия» удалось выяснить, что арендатор лесного участка («выдел № 16, квартала № 64 Чистопрудненского участкового лесничества») и собственник фундаментов — индивидуальный предприниматель Олеся Сафонова. В настоящее время она управляет бизнесом, который ранее принадлежал бывшему главе Лесного агентства и аппарата правительства, а затем и вице-премьеру по внутренней политике в кабинете Николая Цуканова Александру Егорычеву, который в настоящее время занимает пост врио вице-премьера по внутренней политике в кабинете врио губернатора Антона Алиханова. Кроме того, Олеся Сафонова — родственница брата Юрия Сафонова, который ранее был прокурором Гусева, первым зампрокурора области, главой правового управления правительства Цуканова, а в настоящее время председательствует в уставном суде.
Впрочем, Александр Егорычев сообщил, что никакого отношения к Олесе Сафоновой не имеет, а Юрий Сафонов отметил, что она является дочерью его двоюродного брата и отношения с ней он не поддерживает. Сама Сафонова на связь с редакцией так и не вышла.
Моменты, на которые обратили внимание журналисты: каким образом земельный участок оказался в аренде у частного лица, на каком основании было зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости, кто протянул в бывшей «даче Геринга» линию электропередач и за чей счет?
Выяснить всё это оказалось непросто — органы власти ответы на официальные запросы журналистов дают неохотно, просят отсрочек, сообщают не всю информацию, в итоге с некоторыми чиновниками приходится вступать в длительную переписку из серии «Юстас-Алексу», в которой ответы от властей максимально зашифрованы и лаконичны. Складывается ощущение: кто-то очень не хочет рассказывать о том, как всё происходило на самом деле, пытаясь опутать паутиной всех, кто был причастен к этой истории.
Олеся Сафонова получила в аренду лесной участок площадью 0,2 га после лесного аукциона, который прошел 16 сентября 2010 года. Информации о лесном аукционе в открытом доступе нет: соответствующий сервис на сайте правительства области не работает, а в газете «Калининградская правда», официально публиковавшей тогда информацию о правительственных решениях, извещения об аукционе и итоговые протоколы найти не удалось.
В базах данных правовой документации удалось найти лишь один документ — подписанное экс-губернатором Георгием Боосом постановление от 30 июня 2010 года № 495 «О продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, для осуществления рекреационной деятельности». На торги предлагалось выставить 7 участков, среди них был и «выдел № 16, квартала № 64 Чистопрудненского участкового лесничества» — тот самый Имперский охотничий двор Роминтен с фундаментами бывшей дачи Геринга.
Начальная цена участка составляла 13 646 рублей 88 копеек в год, из которых чуть больше половины арендатор должен был платить в федеральный бюджет, чуть меньше — в областной. В постановлении говорилось, что на участке «допускается строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию объектов при условии оборудования сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов». Проще говоря, арендатор участка имел право возвести на нем какое-либо сооружение.
В пресс-службе правительства Калининградской области корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в ответе на запрос сообщили, что «15 июля 2010 года Конкурсным агентством Калининградской области опубликовано извещение о проведении открытого аукциона», в том числе и лот № 6 — территория Имперского охотничьего двора Роминтен. Правда, где именно было опубликовано это извещение, информация отсутствует. Не рассказали в правительстве и о том, какой была начальная цена участка.
«Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 15 июля по 13 сентября 2010 года. Проведение аукциона было назначено на 12:00 16 сентября 2010 года, — говорится в ответе на запрос. — Согласно журналу регистрации заявок 03 сентября 2010 года в 12:36 минут на участие в аукционе по лоту № 6 поступила единственная заявка от ИП Сафоновой. <…> Протоколом приема заявок от 14 сентября 2010 года <…> аукцион по лоту № 6 был признан несостоявшимся в связи с участием в нем менее двух участников. ИП Сафонова была признана единственным участником».
Далее в пресс-службе правительства отметили со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии области, что в соответствии с Лесным кодексом «единственный участник аукциона не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор», а орган госвласти не вправе от него отказаться. Поэтому 24 сентября 2010 года с ИП Сафоновой был заключен договор аренды лесного участка № 164-р.
Отметим, что, по данным сервиса «Картотека» (информация предоставлена официальным представителем сервиса jurist-kaliningrad.ru), в 2010 году индивидуальный предприниматель Сафонова, которой тогда было 25 лет, также являлась генеральным директором двух ООО — «Березка-комплекс» и «Сити-комплекс». Одним из учредителей этих компаний ранее был будущий глава Лесного агентства области Александр Егорычев.
Данные об учредителях и директоре ООО «Сити-комплекс».
Данные о директоре и учредителях ООО «Березка-комплекс».
Спустя 4 года Олеся Сафонова зарегистрировала право собственности на фундаменты, расположенные на территории Имперского охотничьего двора Роминтен. Основанием для регистрации права на останки дома, простоявшие 70 лет, стало выданное администрацией Нестеровского района разрешение на строительство. Судя по официальной выписке из реестра недвижимости, разрешение на строительство она получила 12 сентября 2014 года, а уже 25 сентября зарегистрировала право собственности на «объект незавершенного строительства гостевой дом общей площадью застройки 726.5 кв.м, степень готовности: 8%».
Однако на официальный запрос журналистов администрация Нестеровского района в письме за подписью главы Олега Кутина сообщила, что разрешение на строительство действительно было подготовлено. Но на руки Олесе Сафоновой не выдавалось. Более того, «впоследствии оно было отменено».
Как можно оформить право собственности на объект недвижимости без разрешения на строительство? Журналисты по этому поводу обратились в региональное управление Росреестра, которое провело собственное расследование.
Помощник руководителя регионального управления Росреестра Александр Колобакин рассказал корреспонденту, что право собственности было оформлено в соответствии с законом.
«Разрешение на строительство Олесей Сафоновой было представлено. Более того, регистратор делал запрос в администрацию района, и оттуда пришел ответ, что разрешение выдавалось. Почему вам так ответили в администрации — вопрос к ним, — рассказал Колобакин. — Право собственности регистрируется в течение 7 дней, поэтому нарушений сроков не было». Причем на руках у Колобакина было регистрационное дело о праве собственности, в котором имелась копия того самого разрешения на строительство. Однако показать документ журналистам он категорически отказался, сославшись на законодательство.
По его словам, вместе с разрешением на строительство предприниматель предоставила и кадастровый паспорт объекта, который был оформлен Кадастровой палатой. «Кадастровый инженер должен был выехать на объект и провести его оценку. Инженер за недостоверность сведений несет ответственность вплоть до уголовной, — отметил он. — Если же вернуться к разрешению на строительство, которое было затем отозвано… В момент регистрации права оно имелось, поэтому право было оформлено по закону».
Но поскольку в конце концов разрешение на строительство было отменено, это может являться основанием и для отмены права собственности в судебном порядке. В таком случае заинтересованные лица вправе обратиться в суд.
Напомним, что ситуацией с предполагаемой застройкой Имперского охотничьего двора уже занимается прокуратура области. Причем первая часть ответа от прокуратуры уже пришла — она подтвердила, что возведение гостевого дома в природном парке «Виштынецкий» вполне возможно. Однако застройщику запрещено вести деятельность, влекущую за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности территории.
В этой истории остается ещё много вопросов. Непонятно, почему 6 лет назад извещение о лесном аукционе не было опубликовано в официальном СМИ? Не привело ли это к тому, что об аукционе знали лишь некоторые, в итоге заповедный участок ушел по минимальной цене? Почему администрация Нестеровского района сегодня открещивается от разрешения на строительство, хотя Росреестр настаивает на том, что оно существовало?
Откуда и за чей счет на территории Имперского охотничьего двора появилась трансформаторная подстанция и линия электропередач? И самое главное — не приложили ли ко всей этой истории руку высокие правительственные чиновники? Продолжение следует.
Фото и текст с сайта «Новый Калининград.Ru».
Влиятельные люди
Индивидуальный предприниматель из Гусева Олеся Сафонова не получала на руки разрешение на строительство, которое позволило ей зарегистрировать право собственности на фундаменты бывшей «дачи Геринга», утверждает администрация Нестеровского района. Разрешение действительно было оформлено, но на руки ей не выдавалось. Более того, спустя год документ был отозван. Поэтому теперь суд вправе лишить индивидуального предпринимателя из Гусева права собственности на эту недвижимость. Если, правда, в этом будут заинтересованы правоохранительные органы или местные власти и кто-то из них решит обратиться в суд.
Но обо всём по порядку. Летом 2016 года калининградские краеведы рассказали журналистам о готовящейся застройке территории Имперского охотничьего двора Роминтен — небольшого живописного участка в парке «Виштынецкий», где в довоенные времена располагалась дача рейхсминистра Геринга. От дачи остались лишь фундаменты — само здание было уничтожено в 1944 году, больше в округе ничего не было.
Фундаменты простояли в заброшенном месте 70 лет. Однако несколько лет назад вокруг них началось активное движение — деревья вырубили, в начале 2016 года рядом появилась столбовая трансформаторная подстанция — кто-то потратил немало денег, чтобы проложить кабельную электрическую линию, а летом на участке начались приготовления к строительным работам.
В ноябре врио министра культуры и туризма Андрей Ермак в беседе с журналистами рассказал, что, по данным, которые ему дали в минприроды, на месте «дачи Геринга», планируется построить гостевой дом. Правда, будет ли этот дом действительно гостевым, а не чьей-то личной усадьбой, сказать он затруднился. Позже региональные власти информацию о стройке опровергли — врио вице-премьера Александр Шендерюк-Жидков, ссылаясь на данные руководства природного парка «Виштынецкий», сообщил: на территории парка капитальное строительство запрещено, на месте Имперского охотничьего двора ведутся лишь благоустроительные работы.
Эти «благоустроительные работы» увидели своими глазами журналисты, побывав в отдаленном уголке природного парка: свежие следы от протекторов автомобилей, частично залитый бетоном старый фундамент, пластиковые трубы — выводы будущих коммуникаций, а также трансформаторный столб и пару быстровозводимых бытовок. Явные приготовления к стройке.
Дальше началось самое интересное. Минприроды в официальном ответе на запрос сообщило, что участок находится в аренде у некого индивидуального предпринимателя С., а на старые фундаменты довоенной постройки в 2014 году было зарегистрировано право собственности.
При поддержке регионального офиса «Трансперенси Интернешнл-Россия» удалось выяснить, что арендатор лесного участка («выдел № 16, квартала № 64 Чистопрудненского участкового лесничества») и собственник фундаментов — индивидуальный предприниматель Олеся Сафонова. В настоящее время она управляет бизнесом, который ранее принадлежал бывшему главе Лесного агентства и аппарата правительства, а затем и вице-премьеру по внутренней политике в кабинете Николая Цуканова Александру Егорычеву, который в настоящее время занимает пост врио вице-премьера по внутренней политике в кабинете врио губернатора Антона Алиханова. Кроме того, Олеся Сафонова — родственница брата Юрия Сафонова, который ранее был прокурором Гусева, первым зампрокурора области, главой правового управления правительства Цуканова, а в настоящее время председательствует в уставном суде.
Впрочем, Александр Егорычев сообщил, что никакого отношения к Олесе Сафоновой не имеет, а Юрий Сафонов отметил, что она является дочерью его двоюродного брата и отношения с ней он не поддерживает. Сама Сафонова на связь с редакцией так и не вышла.
Единственный участник
Моменты, на которые обратили внимание журналисты: каким образом земельный участок оказался в аренде у частного лица, на каком основании было зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости, кто протянул в бывшей «даче Геринга» линию электропередач и за чей счет?
Выяснить всё это оказалось непросто — органы власти ответы на официальные запросы журналистов дают неохотно, просят отсрочек, сообщают не всю информацию, в итоге с некоторыми чиновниками приходится вступать в длительную переписку из серии «Юстас-Алексу», в которой ответы от властей максимально зашифрованы и лаконичны. Складывается ощущение: кто-то очень не хочет рассказывать о том, как всё происходило на самом деле, пытаясь опутать паутиной всех, кто был причастен к этой истории.
Но кое-о чем интересном рассказать можно уже сейчас.
Олеся Сафонова получила в аренду лесной участок площадью 0,2 га после лесного аукциона, который прошел 16 сентября 2010 года. Информации о лесном аукционе в открытом доступе нет: соответствующий сервис на сайте правительства области не работает, а в газете «Калининградская правда», официально публиковавшей тогда информацию о правительственных решениях, извещения об аукционе и итоговые протоколы найти не удалось.
В базах данных правовой документации удалось найти лишь один документ — подписанное экс-губернатором Георгием Боосом постановление от 30 июня 2010 года № 495 «О продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, для осуществления рекреационной деятельности». На торги предлагалось выставить 7 участков, среди них был и «выдел № 16, квартала № 64 Чистопрудненского участкового лесничества» — тот самый Имперский охотничий двор Роминтен с фундаментами бывшей дачи Геринга.
Начальная цена участка составляла 13 646 рублей 88 копеек в год, из которых чуть больше половины арендатор должен был платить в федеральный бюджет, чуть меньше — в областной. В постановлении говорилось, что на участке «допускается строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию объектов при условии оборудования сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов». Проще говоря, арендатор участка имел право возвести на нем какое-либо сооружение.
В пресс-службе правительства Калининградской области корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в ответе на запрос сообщили, что «15 июля 2010 года Конкурсным агентством Калининградской области опубликовано извещение о проведении открытого аукциона», в том числе и лот № 6 — территория Имперского охотничьего двора Роминтен. Правда, где именно было опубликовано это извещение, информация отсутствует. Не рассказали в правительстве и о том, какой была начальная цена участка.
«Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 15 июля по 13 сентября 2010 года. Проведение аукциона было назначено на 12:00 16 сентября 2010 года, — говорится в ответе на запрос. — Согласно журналу регистрации заявок 03 сентября 2010 года в 12:36 минут на участие в аукционе по лоту № 6 поступила единственная заявка от ИП Сафоновой. <…> Протоколом приема заявок от 14 сентября 2010 года <…> аукцион по лоту № 6 был признан несостоявшимся в связи с участием в нем менее двух участников. ИП Сафонова была признана единственным участником».
Далее в пресс-службе правительства отметили со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии области, что в соответствии с Лесным кодексом «единственный участник аукциона не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор», а орган госвласти не вправе от него отказаться. Поэтому 24 сентября 2010 года с ИП Сафоновой был заключен договор аренды лесного участка № 164-р.
Отметим, что, по данным сервиса «Картотека» (информация предоставлена официальным представителем сервиса jurist-kaliningrad.ru), в 2010 году индивидуальный предприниматель Сафонова, которой тогда было 25 лет, также являлась генеральным директором двух ООО — «Березка-комплекс» и «Сити-комплекс». Одним из учредителей этих компаний ранее был будущий глава Лесного агентства области Александр Егорычев.
Данные об учредителях и директоре ООО «Сити-комплекс».
Данные о директоре и учредителях ООО «Березка-комплекс».
Спустя 4 года Олеся Сафонова зарегистрировала право собственности на фундаменты, расположенные на территории Имперского охотничьего двора Роминтен. Основанием для регистрации права на останки дома, простоявшие 70 лет, стало выданное администрацией Нестеровского района разрешение на строительство. Судя по официальной выписке из реестра недвижимости, разрешение на строительство она получила 12 сентября 2014 года, а уже 25 сентября зарегистрировала право собственности на «объект незавершенного строительства гостевой дом общей площадью застройки 726.5 кв.м, степень готовности: 8%».
Однако на официальный запрос журналистов администрация Нестеровского района в письме за подписью главы Олега Кутина сообщила, что разрешение на строительство действительно было подготовлено. Но на руки Олесе Сафоновой не выдавалось. Более того, «впоследствии оно было отменено».
Как можно оформить право собственности на объект недвижимости без разрешения на строительство? Журналисты по этому поводу обратились в региональное управление Росреестра, которое провело собственное расследование.
Помощник руководителя регионального управления Росреестра Александр Колобакин рассказал корреспонденту, что право собственности было оформлено в соответствии с законом.
«Разрешение на строительство Олесей Сафоновой было представлено. Более того, регистратор делал запрос в администрацию района, и оттуда пришел ответ, что разрешение выдавалось. Почему вам так ответили в администрации — вопрос к ним, — рассказал Колобакин. — Право собственности регистрируется в течение 7 дней, поэтому нарушений сроков не было». Причем на руках у Колобакина было регистрационное дело о праве собственности, в котором имелась копия того самого разрешения на строительство. Однако показать документ журналистам он категорически отказался, сославшись на законодательство.
По его словам, вместе с разрешением на строительство предприниматель предоставила и кадастровый паспорт объекта, который был оформлен Кадастровой палатой. «Кадастровый инженер должен был выехать на объект и провести его оценку. Инженер за недостоверность сведений несет ответственность вплоть до уголовной, — отметил он. — Если же вернуться к разрешению на строительство, которое было затем отозвано… В момент регистрации права оно имелось, поэтому право было оформлено по закону».
Но поскольку в конце концов разрешение на строительство было отменено, это может являться основанием и для отмены права собственности в судебном порядке. В таком случае заинтересованные лица вправе обратиться в суд.
Напомним, что ситуацией с предполагаемой застройкой Имперского охотничьего двора уже занимается прокуратура области. Причем первая часть ответа от прокуратуры уже пришла — она подтвердила, что возведение гостевого дома в природном парке «Виштынецкий» вполне возможно. Однако застройщику запрещено вести деятельность, влекущую за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности территории.
В этой истории остается ещё много вопросов. Непонятно, почему 6 лет назад извещение о лесном аукционе не было опубликовано в официальном СМИ? Не привело ли это к тому, что об аукционе знали лишь некоторые, в итоге заповедный участок ушел по минимальной цене? Почему администрация Нестеровского района сегодня открещивается от разрешения на строительство, хотя Росреестр настаивает на том, что оно существовало?
Откуда и за чей счет на территории Имперского охотничьего двора появилась трансформаторная подстанция и линия электропередач? И самое главное — не приложили ли ко всей этой истории руку высокие правительственные чиновники? Продолжение следует.
Фото и текст с сайта «Новый Калининград.Ru».
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