Сборная Гусева приняла участие в финальной битве Чемпионата Европы по КВН

22 декабрь 2016, 21:35

Размер шрифта

+

++



7 декабря в 19:00 в Доме Москвы (Рига, Латвийская республика) состоялась финальная битва Чемпионата Европы по КВН, на призы межрегиональной лиги «Рига».



За выход в финал 2016 года боролись 60 команд, со всех уголков Европы и других стран мира и только 4 сильнейшие команды, смогли добраться до главной игры всего КВН турнира Европы.



По итогам финала места распределились следующим образом:



1 место - «Крапива» (Иерусалим) – финалисты Международной лиги КВН в Минске 2016

2 место - «Лобстер от смеха» (Таллин)

3 место - «Лучшие друзья» (Минск) – участники Высшей лиги КВН 2015,2016

4 место «Сборная Гусева» (Гусев, Россия)



В этом году игры Чемпионата проходили в Латвии, Германии, Голландии и Греции. Мероприятия состоялись в Риге, Вентспилсе, Гамбурге, Амстердаме и Салониках.



В играх Чемпионата приняли участие команды из Латвии, России, Беларуси, Украины, Эстонии, Германии, Греции и Израиля.



Это первый финал Сборной Гусева в турнире такого масштаба... поздравляем команду, которая вошла в 4 лучших команд Европы.



Желаем ребятам дальнейших успехов!

166 просмотров | 2 комментария