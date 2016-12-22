Стройцентр
» » » Сборная Гусева приняла участие в финальной битве Чемпионата Европы по КВН

Сборная Гусева приняла участие в финальной битве Чемпионата Европы по КВН

22 декабрь 2016, 21:35
Сборная Гусева приняла участие в финальной битве Чемпионата Европы по КВН
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
7 декабря в 19:00 в Доме Москвы (Рига, Латвийская республика) состоялась финальная битва Чемпионата Европы по КВН, на призы межрегиональной лиги «Рига».

За выход в финал 2016 года боролись 60 команд, со всех уголков Европы и других стран мира и только 4 сильнейшие команды, смогли добраться до главной игры всего КВН турнира Европы.

По итогам финала места распределились следующим образом:

1 место - «Крапива» (Иерусалим) – финалисты Международной лиги КВН в Минске 2016
2 место - «Лобстер от смеха» (Таллин)
3 место - «Лучшие друзья» (Минск) – участники Высшей лиги КВН 2015,2016
4 место «Сборная Гусева» (Гусев, Россия)

В этом году игры Чемпионата проходили в Латвии, Германии, Голландии и Греции. Мероприятия состоялись в Риге, Вентспилсе, Гамбурге, Амстердаме и Салониках.

В играх Чемпионата приняли участие команды из Латвии, России, Беларуси, Украины, Эстонии, Германии, Греции и Израиля.

Это первый финал Сборной Гусева в турнире такого масштаба... поздравляем команду, которая вошла в 4 лучших команд Европы.

Желаем ребятам дальнейших успехов!
Теги: КВН
166 просмотров   |   2 комментария
0
Другие новости по теме
Сборная КВН Гусева поборется в финальной битве за звание Чемпиона Европы
Сборная КВН Гусева поборется в финальной битве за звание Чемпиона Европы
Новые вершины Гусевской команды КВН
Новые вершины Гусевской команды КВН
Сборная города Гусева КВН принимала участие в турнире на Кубок мэра города Риги
Сборная города Гусева КВН принимала участие в турнире на Кубок мэра города Риги
Сборная Гусева заняла шестое место на чемпионате СЗФО по баскетболу
Сборная Гусева заняла шестое место на чемпионате СЗФО по баскетболу
# 1 ИМХОтеп
  • Вчера, 22:58
  • Гости
Видео бы посмотреть, а то вы в 2015 так себе выступили!
ЦитироватьОтветить0
# 2 Гость Ирина.
  • Сегодня, 00:14
  • Гости
МОЛОДЦЫ!
ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent