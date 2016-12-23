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Глава региона обратил внимание на загаженность Гусева

23 декабрь 2016, 12:20
Глава региона обратил внимание на загаженность Гусева
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Сегодня в ходе оперативного совещания замглавы регионального минприроды Надир Агаев продемонстрировал много слайдов с видами переполненных мусорных площадок в Гусеве. Об этом пишет Rugrad.eu.

При Цуканове Гусев редко попадал в поле зрения Агаева, отвечающего за контроль над чистотой в муниципальных образованиях.

Комментируя доклад Агаева, врио губернатора Антон Алиханов обратил внимание, что Гусев его в плохом смысле сильно удивил. «Я, конечно, такого не ожидал. Я думал, что там...», — сказал Алиханов.
Теги: ЖКХ Антон Алиханов
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# 1 Гость гость
  • Сегодня, 12:23
  • Гости
Ну так, что Вы хотели Кретов рулит, а там где Юра там Катастрофа.
ЦитироватьОтветить0
# 2 Китай
  • Сегодня, 12:25
  • Гости
Кретов только себе в карман работает плевал он на чистоту в городе. И Н.Н. Цукановым на каждом шагу прекрывается.
ЦитироватьОтветить0
# 3 местный
  • Сегодня, 12:35
  • Гости
Н-да... Приплыли.. Зато поменяли "молодого" Распопова на "опытного" Кретова...
ЦитироватьОтветить1
# 4 Гость Ольга
  • Сегодня, 12:37
  • Гости
Позорище город превратился в помойку. Михайлов ау.
ЦитироватьОтветить3
# 5 Профит
  • Сегодня, 13:04
  • Гости
Вот вам и "вторая столица".
ЦитироватьОтветить0
# 6 Гость Гость
  • Сегодня, 13:31
  • Гости
Имея свой полигон свое предприятие по уборке города опозориться на всю область это нужно умудриться. Цуканов ушел и делайте, что хотите. А у Ю.В. Кретова это уже не первый залет, а ему плевать он на свой карман привык работать. Жареным запахнит он в кусты опять сбежит. И ему все непочем если что так Цукановым прекроется, сват всё таки.
ЦитироватьОтветить0
# 7 ЖительП
  • Сегодня, 13:32
  • Гости
Помнится, что когда за вывоз мусора отвечала старая управляющая никогда в нашем городе такой грязи небыло, но сейчас... А поменялся всего то руководитель ответственный на безответственного.
ЦитироватьОтветить0

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