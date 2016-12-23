Глава региона обратил внимание на загаженность Гусева
23 декабрь 2016, 12:20
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Сегодня в ходе оперативного совещания замглавы регионального минприроды Надир Агаев продемонстрировал много слайдов с видами переполненных мусорных площадок в Гусеве. Об этом пишет Rugrad.eu.Теги: ЖКХ Антон Алиханов
При Цуканове Гусев редко попадал в поле зрения Агаева, отвечающего за контроль над чистотой в муниципальных образованиях.
Комментируя доклад Агаева, врио губернатора Антон Алиханов обратил внимание, что Гусев его в плохом смысле сильно удивил. «Я, конечно, такого не ожидал. Я думал, что там...», — сказал Алиханов.
При Цуканове Гусев редко попадал в поле зрения Агаева, отвечающего за контроль над чистотой в муниципальных образованиях.
Комментируя доклад Агаева, врио губернатора Антон Алиханов обратил внимание, что Гусев его в плохом смысле сильно удивил. «Я, конечно, такого не ожидал. Я думал, что там...», — сказал Алиханов.
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